晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普喊「所有人」都必須壓低油價 國際原油應聲「嚇」跌

2025/06/23 22:57

川普喊話所有人必須壓低油價，國際原油應聲走跌。（法新社）川普喊話所有人必須壓低油價，國際原油應聲走跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美軍轟炸伊朗核設施後，伊朗揚言封鎖全球重要石油咽喉-荷姆茲海峽，造成原油價格23日一度飆升至每桶80美元以上，川普隨後喊話「所有人」都必須壓低油價，否則就是在「幫助敵人」，國際油價立刻回落。

川普下令轟炸伊朗重要核設施之後，引發全球擔憂伊朗可能會報復，衝擊中東的能源供應，週一上午油價大幅走揚，布倫特原油價格一度飆升5.7%至每桶81.40美元，隨後漲勢收斂，回落至每桶80美元以下。

為了避免油價噴漲，川普23日在社交平台Truth Social上發文表示，「所有人，壓低油價。我在看著！你們現在正中敵人下懷，別這麼做」。

CNBC指出，川普的貼文並未明確指出對象，很可能是在對美國石油業發出警告。今年稍早一些石油公司曾表示川普關稅政策導致油價跌至多年新低，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）增產，恐將迫使他們減產。

儘管川普未點名，國際油價仍在川普發文後立刻下跌，西德州中級原油期貨23日盤中下跌1.02％至每桶73.09美元，布蘭特原油期貨也跌0.95％至每桶76.28美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財