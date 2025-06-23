川普喊「所有人」都必須壓低油價 國際原油應聲「嚇」跌

川普喊話所有人必須壓低油價，國際原油應聲走跌。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美軍轟炸伊朗核設施後，伊朗揚言封鎖全球重要石油咽喉-荷姆茲海峽，造成原油價格23日一度飆升至每桶80美元以上，川普隨後喊話「所有人」都必須壓低油價，否則就是在「幫助敵人」，國際油價立刻回落。

川普下令轟炸伊朗重要核設施之後，引發全球擔憂伊朗可能會報復，衝擊中東的能源供應，週一上午油價大幅走揚，布倫特原油價格一度飆升5.7%至每桶81.40美元，隨後漲勢收斂，回落至每桶80美元以下。

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為了避免油價噴漲，川普23日在社交平台Truth Social上發文表示，「所有人，壓低油價。我在看著！你們現在正中敵人下懷，別這麼做」。

CNBC指出，川普的貼文並未明確指出對象，很可能是在對美國石油業發出警告。今年稍早一些石油公司曾表示川普關稅政策導致油價跌至多年新低，加上石油輸出國組織及盟國（OPEC+）增產，恐將迫使他們減產。

儘管川普未點名，國際油價仍在川普發文後立刻下跌，西德州中級原油期貨23日盤中下跌1.02％至每桶73.09美元，布蘭特原油期貨也跌0.95％至每桶76.28美元。

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