北富銀進駐高雄資產專區 將開放金融資產組合擔保融資

台北富邦銀行獲金管會核准辦理高雄資產管理專區試辦業務。（圖由富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行正式獲金管會核准辦理高雄資產管理專區試辦業務，為首批進駐高雄專區的銀行。北富銀針對高雄專區，申請超過10項以上的試辦項目，並借鏡國際金融趨勢，開放金融資產組合擔保融資，讓客戶在現有投資部位與收益不受影響的前提下，提升資金效能。

北富銀表示，此次積極爭取成為落地高雄專區的先發部隊，不僅響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，更是立足南北雙核心、落實「成為亞洲一流金融機構」願景的階段性成果驗收。

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北富銀指出，台商在歷經逾30年的海外版圖擴張後，近年已陸續進入世代交替的階段，但現今國際政經局勢的變化脈絡越發不易掌握，這批放眼全球、賺四方財的高資產客戶，已將資產管理的重點放在全球資產配置、風險管理、長線佈局和跨世代傳承等議題，讓家業在穩健擴張的同時，更有利於與2、3代多元的創業版圖銜接，讓傳承更順暢。

因此，北富銀積極把握政策開放契機，於高雄專區申請試辦創新多元的金融產品及服務模式，以滿足高資產客戶的期待，也讓過去多在海外進行資產整合佈局的高資產客戶，可以在高雄專區同樣得到一站式的國際金融服務。

北富銀針對高雄專區，申請超過10項以上的試辦項目，涵蓋從流程到產品的一系列業務及服務，包括保單及保費融資，特定金錢信託資產如債券、基金的貸放成數不受5成之限制等。

另外，北富銀借鏡國際金融趨勢，開放金融資產組合擔保融資，專區高資產客戶可將在北富銀保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，讓客戶在現有投資部位與收益不受影響的前提之下，運用新資金拓展商機，提升資金效能。而在服務端，專區高資產客戶可於北富銀專區據點由專人協助開立海外帳戶及遞送投資交易指示，大幅撙節客戶親赴海外辦理的成本。

與此同時，北富銀也規劃設置南部資訊中心，針對實際業務需求，專責開發及維運高資產客戶所需的交易系統設備，強化服務基礎建設，為整體業務提供更穩健的營運支持。同時北富銀也將在高雄專區引進及培養海內外專業資產管理人才，用國際化的思維視角，在地養成本國高資產業務人才，達到主管機關「留才引資」的策略目標。

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