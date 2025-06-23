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投信：自駕計程車Robotaxi吸睛 智能車供應鏈ETF可望受惠

2025/06/23 21:30

特斯拉自動駕駛計程車（Robotaxi）。（美聯社）特斯拉自動駕駛計程車（Robotaxi）。（美聯社）

〔記者王孟倫／台北報導〕投信機構表示，不論是智能車、資料中心、機器人、超級電腦等新創科技產業，台灣科技國家隊都在世界科技供應鏈，佔有一席之地。投資台灣智能車相關供應鏈，將可望受惠於全世界科技產業增長，尤其是在AI基礎設施建設完善後，下一階段就是軟體應用，其中，智能車為目前AI應用最重要的一塊，台灣科技國家隊將和世界科技供應鏈一同成長。

行政院主計總處5月底，大幅調高今年上半年出口預測值，年增率為22.6%，總規模上看2757億美元，創歷年同期最高。尤其，5月單月出口規模517.4億美元，是史上首度單月突破500億美元，是前所未見的佳績。

主要原因來自人工智慧（AI）和高效能運算等創新科技應用商機蓬勃發展，需求熱度不減，其科技產品新品週期已陸續啟動，再來美國高額對等關稅暫緩實施，順勢加大拉貨力道，顯示台灣AI企業動能強勁。

00901永豐智能車供應鏈ETF基金經理人王茗冠指出，近期觀察到智能駕駛的技術已逐漸成形，特斯拉預計在6 月底之前在德州奧斯汀推出自駕計程車服務。值得留意的是，特斯拉品牌優勢是低成本，預計增加市場佔有率。

其中還有Waymo、 Rivian 、Mobileye 、Wayve 等新興科技公司投入自動駕駛技術開發，各自採用不同的 AI 模型與解決方案，由此可見Robotaxi仍有相當大的成長潛力，驅動各家廠商投入市場。

永豐投信表示，AI近年來在各產業應用突飛猛進，五月在台灣舉行的COMPUTEX 今年主題為「AI Next」，尤其是在AI基礎設施建設完善後，下一階段就是軟體應用，其中，智能車為目前AI應用最重要的一塊，台灣科技國家隊將和世界科技供應鏈一同成長。

法人機構近期發布中國 Robotaxi 市場研究報告，中國 Robotaxi 市場的總規模將從 2025 年的 5400 萬美元，激增至 2035 年的 470 億美元。Robotaxi將是智能駕駛領域中最快能夠商業化的技術，較傳統計程車有更長的營運時間和高效的路徑規劃，料將創造更多營收。

00901ETF正好涵蓋AI晶片、電腦及週邊設備業與AI應用相關企業，是捕捉長線紅利的工具之一;不論是智能車、資料中心、機器人、超級電腦等新創科技產業，台灣科技國家隊，都在世界科技供應鏈佔有一席之地。

永豐投信表示，投資台灣智能車相關供應鏈將可望受惠於全世界科技產業增長，00901ETF正好涵蓋AI晶片、電腦及週邊設備業與AI應用相關企業，是捕捉長線紅利的工具之一，建議投資人可採取定期定額分批方式，降低進場風險。

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