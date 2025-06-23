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資策會、巨匠合作啟動AI能力認證 瞄準社會人士進修轉職

2025/06/23 19:29

資策會與巨匠電腦簽約合作授權考試中心，並共同推廣生成式AI能力認證，由巨匠電腦總經理王萱慧（左）、資策會副執行長楊仁達（右）代表簽署合作備忘錄。（資策會提供）資策會與巨匠電腦簽約合作授權考試中心，並共同推廣生成式AI能力認證，由巨匠電腦總經理王萱慧（左）、資策會副執行長楊仁達（右）代表簽署合作備忘錄。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕面對生成式AI工具快速導入各行各業，社會對個人AI應用能力的評量與企業選才、育才需求日益殷切。為強化全民AI素養，資策會今天宣布與巨匠電腦攜手合作，共同推動「生成式AI能力認證」及設立授權考試中心。

雙方舉行合作簽約儀式，由資策會副執行長楊仁達與巨匠電腦總經理王萱慧代表簽署，正式啟動全台最大AI認證推廣網絡。

資策會近年積極投入生成式AI應用技術研發，並整合教育、產業等多方資源，發展出具標準化評量機制的「生成式AI能力認證」。目前已與全台超過40所大專校院展開合作，推廣AI素養教育。此次攜手全國擁有廣泛據點的巨匠電腦，將AI學習資源擴大至社會人士。

資策會副執行長楊仁達表示：「生成式AI能力認證是一張兼具實力、公信力與未來性的證照。我們希望這不只是張紙，更是大家踏上AI學習之路的起點。透過標準化的能力指標，讓企業在選才時更有依據，個人也能掌握自身能力，清楚知道下一步該加強哪裡。」

楊仁達也提到，資策會深耕校園AI素養教育有初步成果，此次合作則聚焦於在職與轉職族群，正好補足成人學習端的資源缺口。藉由巨匠電腦完善的教學體系及遍布全台的學習據點，可讓更多社會人士系統性培養AI實務能力並取得專業認證，強化台灣在全球AI人才競爭中的能見度與影響力。

資策會數位教育研究所所長張育誠進一步說明，要讓全台民眾都有機會取得認證，據點夠多、離大家夠近是關鍵。這次合作將打造出全臺最大規模的AI認證推廣網絡，未來不論身處何地，都能就近參與考試，真正實現就近應試、全民參與的理想，也讓這張證照成為全台民眾的AI護照。

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