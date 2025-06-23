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3奈米、2奈米良率都落後台積！三星驚傳推遲1.4奈米製程

2025/06/23 19:18

韓媒披露，三星決定推遲1.4奈米製程。（示意圖，路透）韓媒披露，三星決定推遲1.4奈米製程。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕此前曾傳出三星3奈米製程良率僅約50%，而台積電則已突破90%，2奈米良率也落後台積電20個百分點。韓媒23日披露，三星為了力拚2奈米製程，決定推遲1.4奈米。

《Sedaily》報導，三星電子晶圓代工部門決定推遲計劃於今年安裝的 1.4 奈米測試性生產線，隨著測試生產線延遲，明年投產的可行性恐難以達標，一般研判1.4奈米將在 2028 年左右開始投產。此舉表明，三星決定聚焦在2奈米製程，力拼今年年底量產。

報導稱，三星電子推遲 1.4 奈米投資的決定源於代工業務低迷，為此代工部門的投資傾向保守，將其年度投資規模從最初的 10 兆韓元減少到今年的 5 兆韓元左右。

報導指出，三星電子選擇將其精力集中在改進現有製程，而不是對前沿技術的積極投資，預計三星將致力於提高 2奈米產能，特別是目前2奈米良率僅落在 20-30% 左右，需要進一步改善以提高生產力。

報導還說，三星代工部門正在爭取特斯拉和高通等企業的 2奈米訂單，業內人士表示，鑒於美國德州泰勒廠正在考慮部署 2奈米製程，代工部門也在審查計劃，根據訂單量在今年年底前將其位於華城園區的部分 3奈米產線，轉換為 2奈米。

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