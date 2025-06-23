Vivo台灣市占進前3名 總經理陳怡婷：今年銷售額拚成長50％

vivo 今日發表X200 FE。（vivo提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo今天在台發表vivo X200 FE， vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo X200 FE今年銷量預估可成長30-40%，下半年市況很樂觀下，今年表現可望超越原先設定目標，全年銷售金額可望年成長近50%。Vivo近期在台的月銷售金額排名第3名，僅次於蘋果與三星。

陳怡婷表示，今年重點會放在中高階的X系列和Ｖ系列，下半年每個月都有新機推出下，預計今年可望超越原先設定目標，比2024年銷量成長25%、銷售額成長有望近一步增加到50%。

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陳怡婷說，疫情後消費者回歸到實體消費的趨勢很明顯，618電商銷售的成長幅度沒有那麼高，分析是消費者選擇商品在意的是需求，而非折扣和優惠，在新機陸續推出下，今年第2季銷量彈升，而目前觀察，第3季推出新機節奏還是非常踴躍。

對於iPhone未來價格可能會受到關稅和匯率的影響，陳怡婷說，整體手機成本、運費上都些許漲幅，但vivo都還能吸收，而vivo與iPhone定價有一大段的落差，約是一半或60%，如果iPhone調漲，市場大餅會變大，若iPhone調降價格，與iPhone的價差距離也還很遠，vivo都有很大優勢，所以成長空間很大，這也是對下半年樂觀的理由。

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