中國「警虎」受賄5億元被判死緩 《湄公河行動》主角原型栽了

號稱「警虎」劉躍進（中）因受賄1.21億人民幣，被被判死緩。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體報導，曾任全國政協委員、在公安部主管反恐和禁毒任務號稱「警虎」劉躍進，因受賄1.21億人民幣（台幣5億元），被被判死緩，贓物款贓物已全數追繳。

福建省福州市中級人民法院一審公開宣判十三屆全國政協委員劉躍進受賄案，對被告人劉躍進以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產和犯罪所得。

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劉躍進曾任公共安全部部長助理、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任等職，2015年12月任公共安全部反恐專員（副部長級）、黨委委員。2020年離任。

劉躍進在公安部工作期間，主管反恐和禁毒工作，曾是公安部首任副部級反恐專員，也分管食藥環和涉野生動物違法犯罪等方面工作，主導「崑崙行動」。他擔任湄公河105案專案組組長，電影《湄公河行動》中影星張涵予扮演的人物高剛，原型就是劉躍進。

2024年3月18日，中央紀委國家監委官宣65歲的劉躍進被查。2024年9月11日，中央紀委國家監委通報，劉躍進被開除黨籍。2024年12月，劉躍進被提起公訴。2025年3月27日，福州市中院一審公開開庭審理了劉躍進受賄案。

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