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今年Q1新北住宅價格指數平穩 整體開發區新成屋微漲

2025/06/23 18:16

新北今年第一季住宅價格指數呈平穩趨勢。圖為新莊副都心一帶。（地政局提供）新北今年第一季住宅價格指數呈平穩趨勢。圖為新莊副都心一帶。（地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局今天公布今年第1季住宅價格指數，1月至3月全市住宅價格指數分別為128.58、128.56、128.37，月變動率介於-0.14%至1.23%之間；另大樓及公寓指數與上季相較，也呈現平穩走勢。整體開發區受到原物料及工資上漲、通貨膨脹心理因素影響，新成屋價格持續微漲。

地政局指出，觀察新北市8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，今年1月至3月指數漲跌互見，各月份變動率介於-3.66%至3.87%的漲跌幅，與去年同期相較年變動率為2.41%至16.38%。各區域住宅市場雖受央行第7波選擇性信用管制影響，導致成交量縮減，仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格呈現持穩。

地政局分析，本季各捷運線指數有漲有跌，板南線（土城段）、三重新莊線及新店線，較上季略跌0.15%至0.86%；板南線（板橋段）、中和永和線、三重蘆洲線、淡水線及環狀線等指數，較上季上漲0.02%至2.20%，整體呈現平穩，主因為捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展成熟，購屋者需求有效支撐，住宅價格因而持穩。

在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、新莊副都心及頭前重劃區，季指數分別為114.02、118.06、119.26及104.99，季變動率呈現0.13%至1.85%的漲幅，分析原因除了原物料及工資上漲，受到通貨膨脹預期心理因素影響，使新成屋價格持續微漲。此外，受信用管制措施影響，導致市場觀望氣氛濃厚，但仍因生活機能日趨成熟，持續吸引人口遷入，區域住宅價格穩定成長。

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