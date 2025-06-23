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麥寮海淡廠延後至今年9月底完工 台塑集團4點說明

2025/06/23 17:43

環保團體指控麥寮海水淡化廠興建拖延，台塑集團今回應。（資料照）環保團體指控麥寮海水淡化廠興建拖延，台塑集團今回應。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕針對環保團體指控麥寮海水淡化廠興建拖延一事，台塑集團今發布四點說明。

一、台塑表示，當初設立六輕時，為補充枯水期供應六輕工業園區每日不足34.5萬噸時之自籌替代水源，並響應政府多元水源開發政策，因此以循環經濟概念取用電廠之溫排水為水源，規畫由台塑石化公司興建麥寮海水淡化廠。

二、台塑企業積極推動節水及水源替代方案，主要透過製程用水減量、節水管理措施、降低蒸發損失及廢水回收再利用等，降低對地面水資源的依賴，即使麥寮園區日產量雖增加，但用水量卻逐年降低，至2024年已投入14億元完成30套水回收再利用設施，每日平均用水量由2007年30.6萬噸降至2024年18.6萬噸，平均年降幅22%，每一滴水使用12.9次。

三、台塑石化原規畫興建麥寮海水淡化廠，預估經費54億元，惟興建期間遭遇新冠疫情、全球貨運塞港、以哈戰爭等不可抗力因素，迄今已投入逾68億元經費，興建期程延後並非台塑石化公司所能掌握，而且海淡廠延後完成也沒有產生環境污染，根本不構成開立罰單處分的要件。

四、台塑集團強調，海淡廠屬高用電、高排碳製程，生產1噸海淡水要用4.2度電，排碳量達3.334 kgCO2/噸，遠高於工業水排碳量0.175 kgCO2/噸，海淡水排碳量是工業水的19倍，依麥寮海淡廠環評要求最少年產1700萬噸，每年排碳量達5.7萬噸，除不利於氣候環境外，也加重整體電力負荷，再加上近年來國內亦未發生缺水現象，因此海淡廠應該作為枯水期或缺水期間的補充用水。

不過，近年來因氣候變遷導致極端氣象頻繁發生，不能排除我國未來可能遭遇嚴重缺水情形，台塑企業將依規畫期程於2025年9月30日前完成麥寮海水淡化廠的興建及試車工作開始營運，以作為缺水時期的補充用水。

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