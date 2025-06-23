以色列股市飆新高 華爾街日報曝原因

伊朗向以色列發射飛彈，多數被以色列「鐵穹」防衛系統擋下。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當伊朗飛彈落在特拉維夫和海法之際，以色列的主要機場已經關閉，大部分民眾在防空洞進進出出。對多數國家來說，這樣的戰時情景會嚇跑投資者，導致市場暴跌，以色列卻是例外。特拉維夫指數飆新高，今年以來上漲 20.3%，遙遙領先標普500指數。《華爾街日報》認為，以色列股市表現堅挺透露該國安全局勢正在改善。

報導指出，以色列金融市場一片繁榮，表現優於全球。以色列股市（交易時間為週日至週四）持續取得穩健漲幅，美國打擊伊朗核設施後，以色列股市週日（22日）持續上揚。

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統計顯示，特拉維夫TA-125指數連續6個交易日上漲，並刷新歷史記錄。儘管以色列仍處於以巴衝突和以伊衝突之中，以色列股市在以伊衝突爆發以來上漲8%，2025年以來上漲20%，遙遙領先全球主要指數。

報導稱，這種異常的現象反映當地投資人對戰爭的熟悉度，以及他們對以色列立場和戰略信心的重燃，美國攻擊伊朗則強化這種看法。

報導提及，以色列資本市場很大一部分由國內投資人持有。在多年的戰爭環境下，當地投資人意識到，戰爭很少能讓以色列經濟長期偏離軌道。對他們來說，拋售潮往往是買入的機會。

儘管以色列大規模動員預備役，並在多條戰線作戰，但自加薩戰爭爆發以來，以色列經濟一直保持非凡的韌性，該國經濟仍在增長，失業率接近數十年低點，徘徊在3%左右，特拉維夫IBI Investment House經濟學家Rafael Gozlan表示，預算赤字較戰前水平有所擴大，但總體而言，以色列經濟依然堅挺。

如果在2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列的前夕，買入以色列股票的投資者，會比選擇美國市場的投資者獲得更佳回報。據FactSet的數據，從將近兩年前作為加薩戰爭導火線的哈瑪斯突襲以色列算起，到今年6月12日以色列襲擊伊朗之時，這期間特拉維夫TA-125指數的總回報率（包括股息）約為46%，而標普500指數的回報為40%。

當然，現在評估以色列取得多大成就或許為時過早，伊朗政權可能會倖存下來，若真的如此，該政權可能會決定悄悄重建核計劃，或恢復對地區內代理人組織的支持。對以色列社會和經濟而言，影響更為深遠的也許是懸而未決的巴勒斯坦衝突依然存在，並且是諸多國際譴責的根源。

報導總結，儘管專家們持續辯論以伊戰爭的是非功過，但就目前而言，以色列市場正給出一個明確的判斷：以色列安全態勢處於持久改善的邊緣。

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