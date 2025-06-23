華爾街日報：今非昔比 中國股票與美國交易所分道揚鑣

在動盪中美關係下，全球兩大經濟體之間的不信任正日益加劇，股市關係也隨之惡化。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國資本市場與中國經濟成長曾經的共生關係正在瓦解。華爾街日報報導，中國上市公司股票和美國交易所處在分道揚鑣狀況。華爾街對中國股票上市的歡迎度已成過去，在動盪中美關係下，全球兩大經濟體之間的不信任正日益加劇，股市關係也隨之惡化。

根據數據供應商萬得（Wind）的數據，自2019年以來，已有80多家中國公司從美國交易所下市。目前，約有275家中國公司在紐約證券交易所，和納斯達克交易的股票市值不到2%。

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中國企業2024年的首次公開募募股 （IPO） 數量雖然創下多年來的最高紀錄，但大多數都是規模較小、投機性極強的股票，而非昔日動輒數十億美元的紅籌股。

去年，62家中國公司的平均募資額不到700萬美元。有些公司難以維持最低300名公眾股東的持股比例，這對投資者來說是一個危險信號，表明可能存在風險，甚至可能是徹頭徹尾的股市騙局。

自汽車製造商Zeekr於2024年5月上市以來，紐約證券交易所尚未收到來自中國的新公司上市申請。

回顧過去，在美國上市是中國企業成功的巔峰，紐約證券交易所和納斯達克競相搶購中國熱門IPO。隨著中國企業資本的快速成長，美國投資者也渴望在中國快速成長的經濟中分一杯羹。

2014年，當電商巨頭阿里巴巴上市時，紐約證券交易所的立柱上裝飾著一面中國國旗，聯合創始人馬雲也因此一夕成名。阿里巴巴近250億美元的IPO是全球規模最大的IPO，此前，包括百度和京東在內的一系列中國企業也紛紛在美國上市，其中包括中國移動、中國東方航空和中國石油等國有巨頭。如今，阿里巴巴已成為一個異類，其市值占到所有在美國上市的中國公司的30%。

最知名的中國企業大多已消失。自1990年代以來，中國國有企業首次未見在美國交易所上市。由於美國當局出於國家安全考量實施制裁，中國移動於2021年被迫下市。

香港目前是全球最大規模IPO的舉辦地點，有時還會得到華爾街的助力，例如電池集團寧德時代5月份46億美元的上市交易，就得到了美國銀行和摩根大通的支持。

舊金山創投家安德魯金（Andrew King）表示，如果美國投資銀行幫助中國企業在其他地方上市，將中國企業排除在美國資本市場之外也無濟於事。

然而，股票投資在任何地方都具有內在風險，一些中國公司的上市就以驚人的方式失敗頻傳。瑞幸咖啡的股價因涉嫌財務詐欺而暴跌，隨後美國監管機構於2020年將其從納斯達克強制退出，而當時距離該公司首次公開募股 （IPO） 籌集6.51億美元僅一年左右。

瑞幸咖啡案凸顯北京的保密法長期以來如何使美國監管機構難以審查中國公司的會計狀況。受此影響，且在華盛頓方面發出摘牌威脅後，2022年一項中美協議賦予美國政府監管機構檢查上市公司審計的權力。

曾經一度成為全球市值最大公司的中國石油也退出了紐約證券交易所。目前，只有大約10家中國股票足以躋身標準普爾500指數。

此外，股市騙局層出不窮。一位中國投資者表示，他曾參與一些公司上市騙局，這些騙局包括找到一些美國人，讓他們花幾千美元在指定券商開設帳戶，並將密碼提供給控制所有交易的第三方。

中國目前正在抑制其最優秀的公司，並迫使一些美國上市公司退市。2021年，叫車公司滴滴全球在紐約證券交易所上市，募集資金高達44億美元，幾個月後，該公司因北京方面的調查而退出市場，這是中國政府打擊本土企業家行動的一部分。由中國創辦的廉價零售商Shein的上市原本有望成為紐約多年來最大的IPO之一，但去年卻因政治阻力而受阻。

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