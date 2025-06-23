經濟寒冬撙節開支！中國人加速逃離大城市

為了節省開支，中國消費者和企業正從大城市遷往生活成本較低的地方。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國消費者物價指數已連跌4個月，信心低迷、房市持續疲弱。分析師指出，收入停滯與就業前景不穩，導致消費支出難見起色。鑒於未來財富的不確定性、消費者偏好的變化等因素，中國的消費支出短期內幾乎沒有回暖跡象，消費者正在轉向價格較低的產品，或者從大城市遷往生活成本較低的地方。

CNBC報導，標準銀行（Standard Bank）駐北京亞洲經濟學家Jeremy Stevens，在18日的一份報告中表示，自2020年疫情爆發以來，中國民眾可支配收入增速已減半，目前年均增長率僅為5%。

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5月份的商業調查顯示，中國勞動市場全面萎縮，尤其是在工廠應對美國關稅之際。4月份，16至24歲非在校青年的失業率仍高達15.8%，官方公佈的城市失業率一直徘徊在5%左右。

根據中國人民銀行的季度調查顯示，2024年第三季，有64%的中國家庭表示他們寧願儲蓄，也不願消費或投資，創歷史新高。

中國消費者和一些公司為了降低消費，正從大城市遷往生活成本較低的地方。消費者指數公司（Worldpanel）和貝恩公司（Bain & Company）發布的報告指出，去年上海流失了7.2萬名常住人口，北京流失了2.6萬名，這兩座城市通常被歸類為中國的「一線」城市。

報告稱，由於人口遷移，去年三線和四線小城市的日用品銷售和銷售額增幅顯著提升，抵消了一線城市的銷售下滑。該研究涵蓋了包裝食品、飲料、個人護理和家庭護理產品。而儘管中國商品銷量整體增長，但由於消費者更傾向於經濟實惠的商品，平均售價卻下降3.4%。

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