偉訓跨足高階升學元件市場 斥資44.4億元完全收購珀韻

偉訓科技董事長王駿東（右）今天下午出席重訊記者會。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源廠偉訓科技（3032）董事長王駿東今天下午在重訊記者會表示，公司董事會決議透過旗下子公司鴻富香港，收購珀韻（Amber Investment Partners Limited，AIP）全數可轉債，加計今年3月已決議取得的普通股，總計以約1.5億美元（約新台幣44.4億元）取得全球聲學大廠珀韻電子100%控制權，正式跨足高成長聲學元件市場。

王駿東指出，此項收購案有助於深化產品多元性，並強化集團全球營運布局，所需資金將以自有資金與永豐銀行融資支應，並與安橋資本協力完成，未來亦規劃推動珀韻回台上市，珀韻目前為安橋旗下基金投資組合之一。

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珀韻成立於1979年，是全球最大音圈與振膜製造商，產品橫跨高階音響、消費性電子與車用音響，全球市佔率逾5成，在高階音圈領域市佔更接近7成。旗下客戶包含600家聲學與音響品牌，年營收約1.26億美元（約新台幣37.36億元），稅前淨利1688萬美元（約新台幣5.02億元），整體毛利率32%，其中高階產品毛利率超過5成，具備穩健獲利能力與產業領先地位。

根據市調機構Statista報告，全球揚聲器市場將以年複合成長率5.75%增長，2029年規模上看618億美元（約新台幣1.83兆元），亞太、北美與歐洲占近9成。在車載音響方面，近年每台車配置揚聲器數量大幅成長，電動車更普遍搭載16至20顆以上，2026年需求將達1.6億顆，估較2025年成長約4成，帶動音圈與振膜需求快速擴大。

王駿東說，珀韻長期深耕研發與自動化製造，於越南、中國、馬來西亞與美國設有生產基地，員工數約6000人。未來將導入偉訓在自動化製程的專長，預期每年為集團貢獻約700萬美元（約新台幣2.08億元）獲利，並持續擴大營運綜效。

王駿東強調，珀韻將維持原有團隊與營運據點，雙方合作將推進聲學元件應用開發與市場拓展，強化集團整體營運彈性與獲利結構，為股東創造長期價值。

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