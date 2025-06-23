大馬放眼東南亞最大資料中心 台灣可助加速數位基礎建設

外貿協會本月在馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／吉隆坡報導〕外貿協會表示，馬來西亞要成為東南亞最大資料中心，並加速推進數位基礎建設，台灣則具備強韌的半導體、資通訊、智慧製造與系統整合的技術實力，兩國可望建立更宏大的合作互補關係。

經濟部貿易署與外貿協會本月在馬來西亞吉隆坡會展中心（KLCC），舉辦台灣形象展（Taiwan Expo），今年是第8度辦展，展出規模是歷年最大，聚焦在AI（人工智慧）的智慧製造與應用。

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貿協秘書長王熙蒙表示，今年形象展聚焦在5大主題，包括智慧製造、大健康產業、綠色永續、智慧生活，以及觀光與文化，特別是台馬在智慧製造有進一步深化合作的空間，馬來西亞持續擴展其數位領導地位與影響力，專注加速推進數位基礎建設、資料中心，台馬結合彼此專業可升級智慧化系統，共同實現數位願景。

貿協補充，大馬企圖成為東南亞最大資料中心，近年積極設置資料中心與普及5G數位基礎建設，帶動高效運算、數據分析及智慧應用領域的強勁需求，而台灣則生產超過九成的先進製程AI晶片，為全球AI創新提供關鍵的硬體基礎。為呼應大馬的AI需求，今年形象展亮點也聚焦在AI，更首度規劃「AI創新應用區」，展現台灣AI生態系的最新科技。

貿協指出，馬來西亞已將健康產業列為國家重點發展領域之一，後疫情時代更凸顯數位健康解決方案與遠距照護的重要性，本屆的健康產業形象館也展示台灣在預防醫學、精準檢測等領域的創新與整合應用。

綠色永續方面，王熙蒙指出，馬來西亞有前瞻的環境政策目標，台灣則可在提升能源效能與低碳科技提供務實的解決方案，協助工廠走向更具永續性與競爭力的未來。

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