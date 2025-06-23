晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

大馬放眼東南亞最大資料中心 台灣可助加速數位基礎建設

2025/06/23 15:36

外貿協會本月在馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展。（記者廖家寧攝）外貿協會本月在馬來西亞吉隆坡舉辦台灣形象展。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／吉隆坡報導〕外貿協會表示，馬來西亞要成為東南亞最大資料中心，並加速推進數位基礎建設，台灣則具備強韌的半導體、資通訊、智慧製造與系統整合的技術實力，兩國可望建立更宏大的合作互補關係。

經濟部貿易署與外貿協會本月在馬來西亞吉隆坡會展中心（KLCC），舉辦台灣形象展（Taiwan Expo），今年是第8度辦展，展出規模是歷年最大，聚焦在AI（人工智慧）的智慧製造與應用。

貿協秘書長王熙蒙表示，今年形象展聚焦在5大主題，包括智慧製造、大健康產業、綠色永續、智慧生活，以及觀光與文化，特別是台馬在智慧製造有進一步深化合作的空間，馬來西亞持續擴展其數位領導地位與影響力，專注加速推進數位基礎建設、資料中心，台馬結合彼此專業可升級智慧化系統，共同實現數位願景。

貿協補充，大馬企圖成為東南亞最大資料中心，近年積極設置資料中心與普及5G數位基礎建設，帶動高效運算、數據分析及智慧應用領域的強勁需求，而台灣則生產超過九成的先進製程AI晶片，為全球AI創新提供關鍵的硬體基礎。為呼應大馬的AI需求，今年形象展亮點也聚焦在AI，更首度規劃「AI創新應用區」，展現台灣AI生態系的最新科技。

貿協指出，馬來西亞已將健康產業列為國家重點發展領域之一，後疫情時代更凸顯數位健康解決方案與遠距照護的重要性，本屆的健康產業形象館也展示台灣在預防醫學、精準檢測等領域的創新與整合應用。

綠色永續方面，王熙蒙指出，馬來西亞有前瞻的環境政策目標，台灣則可在提升能源效能與低碳科技提供務實的解決方案，協助工廠走向更具永續性與競爭力的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財