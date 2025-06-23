期交所夜盤制度蓬勃 續推新商品

立法院財政委員會今日視察櫃買中心與期交所。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕立法院財政委員會今日視察櫃買中心與期交所。期交所總經理周建隆在簡報時表示，期交所在推出夜盤交易制度後交易量明顯提升，去年逼近4億口，並持續新增多元化商品、強化投資人便利與保護措施，往全球化市場發展；期交所今年全年的成交量目標為4億口。

周建隆說明，期交所夜盤交易是為推動商品多元化與市場國際化，引進美國、英國指數，方便台灣台灣投資人操作，因連結外國指數、夜盤交易就非常重要，並考量因時差帶來的交易風險，也實施「動態價格範圍」，讓價格在穩定區間內移動，以強化風控。

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在新商品部分，周建隆也說，夜盤商品是逐年分階段推出，從股價指數、美股指數到ETF、台積電與聯電期貨，逐步擴充商品種類；到目前為止，夜盤每日的成交量約佔市場總交易量4成，與日盤並駕齊驅，在戰爭或AI需求上升等重大事件期間，交易量會明顯上升。

展望未來，周建隆指出，夜盤實施至今相當成功，台灣夜盤佔總體的4成，優於日本、新加坡、香港與南韓，韓國交易所近日也因要開放夜盤而來到台灣交流取經，期交所也將持續強化夜盤的彈性帳務系統與風控機制、擴展商品類別。

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