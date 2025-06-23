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名師解盤》黃文清：中東戰事升溫 聚焦軍工、油金類股

2025/06/23 16:08

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

美國轟炸伊朗的3個核設施，也使得中東的局勢急遽升溫，短線上的衝擊，造成今天亞股普遍下跌的一個困境。我們看金融市場的動盪，台股今天跌幅就超過1.5%以上，最高將近2%。所以我們看整個短線上市場的心態是趨向於避險跟保守的一個狀況。只有相關的軍工類股，乃至於跟油價連動的ETF相關的，這些所謂這個戰爭概念的族群，表現是逆勢上漲。

所以我想，之前我們也特別提到過，台股從低點1萬7300點也一路上漲到2萬2470點，這個漲幅都已經來到3成，同時也面臨到去年10月以來區間整理一個高點套牢區。換句話說，直接再走高的機會就已經不大，適逢看到中東的戰爭，市場心態趨向於避險的一個狀態，所以可能短線上股市仍舊有一個整理的可能性出現。

這邊我想低檔來看的話，其實往後看，包括2萬1000點的整數關卡，除非這邊整個急遽的升溫，又或者是伊朗可能開始正式封鎖荷姆茲海峽，這個都是觀察的重點。

但是我們還是研判，整個戰事要拖長的機會也不大，畢竟這次美國這邊也僅宣示說要除掉核設施，那也不可能發生地面的戰爭。所以從這樣一個角度來看的話，大致上後面還是有可能進行相關程度的趨緩，或是調停這邊的一個對話。當然，後面的發展仍舊需要密切去觀察。

短線上股市的震盪，一旦回到相關低點，再來找機會，逢低布局，台灣現在看到整體第2季仍舊相當有機會的AI個股，包括像是AI相關的伺服器、上游AI晶片，乃至AI零組件。那第2個的話，極短線的軍工類股，跟油金概念的族群，可能也會有機會表現。所以在短線操作，大致上是可以留意這一塊的族群。

那至於從接下來，不管是到6月底、到7月，密集除息的相關高股利的個股，也會是一個操作的重點。所以整體而言，極短線因為戰事升溫的影響，股市有可能會整理，甚至下跌，但是回到一個低點往下看，倒也不用過度的悲觀，那相關具有題材的個股，有基本面的族群，也是可以留意的。

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