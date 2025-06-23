LINE Pay聯手韓國觀光公社 推動釜山跨境支付

LINE Pay董事長丁雄注（左1）與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者代表共同簽署合作備忘錄。（LINE Pay提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）加大力道拓展韓國支付據點，宣布與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者，共同簽署合作備忘錄（MOU），成為台灣首家與韓國政府成立的官方機構，共同推動跨境支付的行動支付業者。

LINE Pay近年積極拓展韓國市場，陸續與韓國新羅免稅店、韓國樂天超市、「新世界西蒙」等業者合作，目前海外支付據點已逾4萬5000處。有鑑於國人赴韓旅遊人數持續攀升，2024年共吸引逾50萬名台灣觀光客造訪釜山，較2023年成長逾94%，已超越日本與中國，成為釜山最大的外國觀光客來源，LINE Pay因此著手與韓國政府機構，合作拓展支付據點。

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LINE Pay指出，透過本次簽署合作備忘錄，將積極推廣釜山在地商店導入LINE Pay，擴大支付據點以提供台灣遊客熟悉的LINE Pay服務，共同帶動釜山觀光商機。韓國觀光公社也將協助釜山商店導入LINE Pay，提升台灣旅客在釜山使用行動支付的便利性；釜山觀光公社將投注大量資源，以多元面向結合LINE Pay共同推廣釜山觀光，例如在LINE Pay平台上推動「釜山Pass」的應用與相關內容製作、推出VIP票券或結合名人觀光特色行程等，吸引更多台灣遊客至釜山旅遊；釜山觀光企業則將在商店內提供台灣旅客專屬行銷優惠活動。

LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣旅客至韓國觀光人數持續成長，除首爾外，釜山也已成為熱門旅遊目地的，透過此次與韓國官方觀光單位及釜山觀光業者的合作，共同將LINE Pay生態圈推廣至海外市場。

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