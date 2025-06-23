晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

LINE Pay聯手韓國觀光公社 推動釜山跨境支付

2025/06/23 14:14

LINE Pay董事長丁雄注（左1）與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者代表共同簽署合作備忘錄。（LINE Pay提供）LINE Pay董事長丁雄注（左1）與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者代表共同簽署合作備忘錄。（LINE Pay提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）加大力道拓展韓國支付據點，宣布與韓國觀光公社、釜山觀光公社及釜山在地觀光業者，共同簽署合作備忘錄（MOU），成為台灣首家與韓國政府成立的官方機構，共同推動跨境支付的行動支付業者。

LINE Pay近年積極拓展韓國市場，陸續與韓國新羅免稅店、韓國樂天超市、「新世界西蒙」等業者合作，目前海外支付據點已逾4萬5000處。有鑑於國人赴韓旅遊人數持續攀升，2024年共吸引逾50萬名台灣觀光客造訪釜山，較2023年成長逾94%，已超越日本與中國，成為釜山最大的外國觀光客來源，LINE Pay因此著手與韓國政府機構，合作拓展支付據點。

LINE Pay指出，透過本次簽署合作備忘錄，將積極推廣釜山在地商店導入LINE Pay，擴大支付據點以提供台灣遊客熟悉的LINE Pay服務，共同帶動釜山觀光商機。韓國觀光公社也將協助釜山商店導入LINE Pay，提升台灣旅客在釜山使用行動支付的便利性；釜山觀光公社將投注大量資源，以多元面向結合LINE Pay共同推廣釜山觀光，例如在LINE Pay平台上推動「釜山Pass」的應用與相關內容製作、推出VIP票券或結合名人觀光特色行程等，吸引更多台灣遊客至釜山旅遊；釜山觀光企業則將在商店內提供台灣旅客專屬行銷優惠活動。

LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣旅客至韓國觀光人數持續成長，除首爾外，釜山也已成為熱門旅遊目地的，透過此次與韓國官方觀光單位及釜山觀光業者的合作，共同將LINE Pay生態圈推廣至海外市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財