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林維俊：明年6月底 完成台新新光主要子公司合併

2025/06/23 12:38

台新金控今天舉行股東會，總經理林維俊表示，明年6月底將完成主要子公司合併（記者王孟倫攝）台新金控今天舉行股東會，總經理林維俊表示，明年6月底將完成主要子公司合併（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控（2887）今天舉行股東大會，外界關注「新新併」後續。台新金總經理林維俊今日受訪時表示，目前還是規劃7月24日兩家金控會先合併；接下來，今年應該會先完成投信合併；明年1月1日完成人壽保險公司的合併；之後，4月有長的周末假期，預計4月6日完成證券子公司合併。而銀行因系統對接，合併時間點預計為明年6月。

台新與新光金股東會同日登場，這也是兩家金控合併前最後一次各自召開的股東會。台新金股東會出席率達80.93％，會中通過股利分派案。

林維俊強調，明年6月底前要完成主要子公司合併，比時間更重要的是系統穩定轉接，我們要確保系統轉檔，都沒問題，才會正式轉換過來；也就是說，時間固然重要，但轉換順利更重要。

他表示，銀行是最複雜的，系統多而且不能夠任何的delay，一切都要順利上線。應該是明年的端午節，有三天的連假，我們會利用這三天的連假來把這個電腦的轉檔來做好；如果端午節不行，那就等中秋節吧。

小股東也關注新光人壽的虧損問題，未來合併後是否影響台新新光股利發放。

對此，林維俊表示，新壽今年虧損，首先匯率是重要因素，另外，因為合併依規定新光要提列員工安置計畫的成本，今年虧損看起來是大一點，但是，新壽體質沒問題，主要就是「幣別錯配問題」，他強調，這是長年幾十年來所累積下來的，不是一朝一夕就能扭轉回來。

林維俊強調，畢竟，新光是一個六十二年的公司，幣別錯配的問題，是經年累月來造成的，因此，未來要我們好好調整，到比較幣別錯配比較小的狀況。

此外，台新銀行總經理林淑真也指出，外界關注對中國曝險的問題，我們有相關的集中度管理及風險檢視指標，尤其，我們對中國的曝險都合乎法規，且相當有限，風險都在可控範圍內；尤其，這幾年台新銀對中國曝險都有減少，我們對中國授信與投資都相當保守，積極因應風險控管。

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