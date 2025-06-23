賴清德關切：證券F4金融中心大樓急需加速

今日立法院財政委員會視察櫃買中心與期交所。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日立法院財政委員會時隔多年視察櫃買中心與期交所。召委賴惠員今日透露，總統賴清德於上週關切證券周邊F4 （證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所）集合辦公的金融中心大樓進度，期望能加速推動或及早另作規劃，以給同仁更好的工作環境。

金融中心大樓宣布要建在北門郵局已有數年，根據規劃，該地都更完成後，金管會、證券F4都會遷入，本計畫於2027年左右完工、後延後到2030年，目前證券F4辦公場所四散，證交所為於台北101，期交所、櫃買中心位於台北羅斯福路二段大樓，集保則在復興北路大樓。

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賴惠員表示，有更好的工作環境更能留住F4的金融人才，政府與財委會有義務創造優質工作環境，也可保障職員安全、舒適度與幸福感。尤其，我國非常有願景，期望產業持續更新，共同努力讓我國金融證券業延續10年以上的好風景。

金管會副主委陳彥良回應，金融中心大樓在2021年拍板落腳北門郵局，預計需斥資337億元，在2030年完工。賴惠員則強調，上週與賴清德會面時，賴特別叮嚀要注意金融中心大樓進度，且房地產市況起伏，也可考量成本是否遷入已落成的大樓，加快金融中心大樓設立進度。

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