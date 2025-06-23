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新光金最後1次股東會 股東不滿虧損 魏寶生：合併後會更好

2025/06/23 12:43

新光金控今舉行最後1次股東常會。（記者吳欣恬翻攝）新光金控今舉行最後1次股東常會。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控今召開和台新金控合併前最後1次股東常會，董事長魏寶生表示，這是新光金最後1次股東會，未來與台新金合併後，「台新新光金控」在擁有總資產8.4兆元下，將躍升為國內第4大金控。

新光金控5月單月合併稅後虧損148.34億元，累計合併稅後虧損312.17億元；子公司新光人壽5月虧損152.78億元，前5月累計虧損302.47億元。

會中有小股東質疑今年前5月虧損，是否還需要對新光人壽增資。魏寶生表示，6月已增資70億元給新光人壽，合併後將會針對投資部位重新評價，加上近期金管會暫行寬容措施，合約服務邊際（CSM）目標為600億元，這兩年累積最多，也將有利於明年接軌IFRS 17。

新光金財務長林宜靜說明，今年第1季虧損主要受兩大因素影響：一是合併案獲主管機關同意後，依會計準則須提列員工安置計畫成本；另一則是新台幣貶值導致外匯評價波動，雖然新壽帳上有上百億元匯兌利益，但因採外匯價格變動準備金新制，須全數提列為準備金。

林宜靜強調，金管會近期推出壽險會計暫行措施，其中最重要的是資本適足率（RBC）採用半年期匯率均價及財務準備金基礎調整，有助壽險業平穩銜接明年的接軌。

此外，林宜靜也提到，今年將會發放甲種、乙種特別股股息，普通股沒有發放股息。她說明，去年盈餘必須先彌補前一年虧損47億，再依法提存法定盈餘公積和特別盈餘公積，再發放總數約5億2300多萬的甲種和乙種特別股股息後，剩14億，因此提議今年不發普通股股息，特別股股息的發放，會在今天股東常會後重訊公布。

魏寶生表示，這是新光金最後1次股東會，別具意義，未來將與台新金合併，「台新新光金控」在擁有總資產8.4兆元下，將躍升為國內第4大金控，在業務和產品組合趨於平衡下，市場競爭力將更會強大，更能因應市場衝擊。

新光金總經理陳恩光也表示，新新併一定可以加分，競爭力更強大。未來幾年，因應市場的不同挑戰，可以繼續努力，持續創造不錯的成績。

對於新光金前5月的虧損，有小股東質疑取得新光金經營權的改革派團隊，不該規避責任，是否應「總辭」負責？對此，魏寶生回應，「新光金不是政府，我也不是行政院長」，他承認有疏失的部份，但強調在增資的部份，這兩年內完成海內外增資及發債，但敵不過國際市場的變動，但至少挺過兩次台幣的暴升。他強調，合併案能讓財源更多元，延續推動CSM，未來新壽會更強更好。

魏寶生在股東常會最後，感謝股東支持，讓增資案和合併案順利進行，未來有機會，全力讓合併後的新新控更好。

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