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巨大股東會通過2.2元股利 董座劉湧昌：製造基地布局多元

2025/06/23 12:02

巨大集團今天召開股東常會。（業者提供）巨大集團今天召開股東常會。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕巨大集團今天召開股東常會，會中通過2024年度財報與盈餘分配案，將配發現金股利2.2元。巨大去年合併營收達新台幣712.8億元，稅後淨利為12.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.22元。

巨大集團董事長劉湧昌表示，目前市場充滿不確定性，雖然已擺脫前兩年庫存的壓力，消費需求尚待恢復，整體市場短期仍處逆風，但巨大集團已深耕全球市場多年，透過多元化的製造基地布局，能展現相較同業更強的彈性與韌性。集團持續謹慎應對、穩健前行，專注做好每一件事，迎接下一個成長。

關於整體市場表現，巨大集團執行長劉素娟也表示，全球自行車市場已逐漸回穩，像英國市場就表現很好，雖整體歐美市場需求仍顯疲弱，但已逐漸見到回溫趨勢，市場對新車款的推出也充滿期待。中國市場騎車風氣依然熱絡，相較於過去爆發式的成長，雖銷售力道暫緩，但仍會維持基本的量能。

劉素娟說，自行車仍是發展綠色交通的最佳解方，相信持續推出創新產品、精進技術與高品質的服務，還是能為集團帶來中長期的成長。

巨大集團今年前5個月營收新台幣276.47億元，較去年同期減少8%。巨大解釋，代工業務因客戶訂單調整，出貨較去年同期增加；自有品牌業務因去年中國市場表現亮眼，在高基期影響下相比本年度較弱；加上歐美市場因需求放緩，前5個月營收表現較去年同期減少。

展望未來，巨大集團強調，將憑藉完善的價值鏈與短鏈供應的製造實力，靈活應對關稅與貿易挑戰，為集團的永續成長打下更穩固的基礎。

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