能幫面試脫穎而出是「這文件」！履歷平台創辦人曝：求職信沒人會看

專家表示，1份「自誇文件」，比傳統的履歷或求職信更能幫助你在面試脫穎而出。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕原來求職信、履歷表準備再好，對面試幫助有限，SkillScript履歷平台創辦人、同時也是反向招募人員的馬查多（Machado）表示，準備1份具備我擅長什麼、我所能提供的、我最引以為傲的及為什麼應聘用我4個具體職業成功的「自誇文件」，比傳統的履歷或求職信更能幫助你在面試脫穎而出，因履歷很難看出你的影響力有多大，「沒人會看求職信」，但自誇文件可讓面試官一眼看到你的長處。

CNBC報導，35歲的馬查多從微軟前老闆那裡得到最好的建議之一，就是記錄她職業生涯中的所有勝利，他將此文件稱之為「自誇文件」，並表示過去10年來，她每次面試都會使用它。

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他進一步指出，記錄職業生涯勝利的概念並不新鮮，但她的方法將職業成功分為4個具體方面：

1‧我擅長什麼：哪些角色和職責對你來說很自然，對別人來說卻很難？哪些任務你經常受到稱讚？馬查多說，這些就是你的「企業超能力」。

2‧我所能提供的：Machado表示，這部分應該突顯你獨特技能的影響力。例如，如果你非常擅長跨職能協作，你很可能會組建高效的團隊，並實現良好的溝通。Machado建議，可以這樣想：“如果沒有你，什麼事情就不會發生？或者，如果沒有你，什麼事情就不會進展得這麼順利？”

3‧我最引以為傲的是：馬查多說，這些都是你超越自我、達成的「非凡」成就。她最喜歡的一些指導性問題是：你為公司省錢了嗎？你為公司賺錢了嗎？你為公司節省了時間了嗎？你有沒有進行流程改進，進而提高效率？要從宏觀角度思考你對團隊和業務的影響。

4‧他們為什麼應該聘用我：最後，當你為新工作準備1份自誇文件時，請調整此部分以展示你與職位、團隊和你申請的公司之間的契合度。研究公司的使命和文化，並展示你如何適合這份工作。例如，如果公司以快速發展而聞名，那麼現在就可以告訴他們，你也以快速發展的方式工作。你的遊說應該表明「你不僅在技術上適合，而且你也非常適合整個公司，」馬查多說。

馬查多說，手邊有1份自誇文件可以幫助你建立人脈，而且比傳統的履歷或求職信更有影響力。

「沒人會看求職信，」馬查多說，即使我做了這麼多年的招聘人員，我真正讀過求職信的次數可能1隻手都數得過來。

同時，馬查多說，自誇文件是「你吹噓自己的機會」。在簡歷上很難看出你的影響力有多大，以及你真正擁有並引以為豪的東西。

馬查多表示，根據她與Meta和LinkedIn等公司的招聘經理合作的經驗，它還展示了招聘經理想要了解的候選人最重要的方面，那就是他們更看重的是你能為新公司帶來什麼，以及哪些方面能讓他們產生「哇，看看她之前在那兒做過什麼，想像一下她在這裡能做什麼」的想法。而這正是你的自誇文件要做的。

馬查多說，自誇文件是1項非常有用的資源，可以附在申請資料中，也可以在申請職位後透過LinkedIn與招募經理聯繫，甚至可以直接發送訊息給別人建立人脈。它不一定能讓你立刻得到這份工作，但可以讓你更快進入招募管道，然後，用它來準備面試並協商一個有利的報價說。

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