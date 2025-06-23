虹揚-KY聚焦高功率應用 打入台廠AI、強固供應鏈

二極體廠虹揚-KY（6573）今日舉行股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕二極體廠虹揚-KY（6573）今日舉行股東會，發言人程御峰會後指出，公司近年持續調整產品結構，聚焦橋式整流器與高功率應用，同時收斂太陽能與中國家電市場。目前公司靜電保護元件耕耘有成，已斬獲台系AI伺服器、強固型工業電腦大廠訂單，全年營收增幅約3%至5%，獲利能力可望大幅改善。

觀察虹揚-KY近3年銷售結構變化，橋式整流器占比自2023年42%逐步攀升至2025年第一季的54.63%，已成主要營收來源。程御峰表示，低階家電用產品競爭激烈，公司決定不再投入此類市場，未來將集中資源推動高功率應用與較具技術門檻的產品開發。

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針對區域市場發展，程御峰指出，中東與南歐地區受地緣政治動盪影響，短期需求仍相對疲軟；越南雖有客戶設廠規避美國關稅，但初步訂單能見度不高；中國市場則面臨內需萎縮、出口關稅雙重壓力，公司因此收斂與當地家電品牌的合作規模；美洲客戶則因高通膨與通膨壓力，市場整體偏向觀望。

程御峰進一步指出，公司對今年景氣看法為「不會太好，但也不至於太壞」。在此背景下，公司營運策略轉為「重質不重量」，旗下靜電保護元件（ESD）進入開花結果階段，目前已打入台系AI伺服器、電競板卡、強固型電腦等應用領域，此外，與台灣設計、製造與服務（DMS）廠商的合作專案今年也將陸續開花結果。

利基型家電方面，虹揚-KY正穩定為新加坡知名高價品牌商供貨，而談到車用，目前出貨以車燈、引擎、發電機為主，整體占比由過去的2.5%提升至逾3%，出貨情形穩定。儘管公司今年首季每股淨損0.48元，但分別比前一季與去年同期正成長30.4%與20%，管理層看好在產品結構優化之下，全年獲利增幅將優於營收成長幅度。

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