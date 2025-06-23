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吳東亮：台新金每股配發現金股利0.9元 與股東共享經營成果

2025/06/23 11:07

台新金董事長吳東亮（圖右）與台新金總經理林維俊（圖左）台新金董事長吳東亮（圖右）與台新金總經理林維俊（圖左）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金（2887）今（23）日舉行股東大會，董事長吳東亮表示，113年度稅後淨利達新台幣201億元，為歷史的次高。台新金每股稅後盈餘1.39元，我們預計每股配發現金股利0.9元，給予合併後的全體股東，與股東們來共享經營的成果。

吳東亮表示，感謝大家對於各位長期以來的支持，要代表董事會，以及台新金控全體同仁，向大家表達最誠摯的感謝。在此向大家報告，台新金控與新光金控的合併案經雙方各於113年10月9日股東臨時會決議通過，並於114年1月9日取得了公平會通過，並於3月31日奉金管會核准在案。

在考量相關法定程序之後，合併基準日訂為7月24日，屆時將正式合併成為台新、新光金控，未來將在第四大金控的基礎之上，持續提升營運規模，實現綜效，為股東創造更佳的報酬。

吳東亮表示，回顧過去，去年台新金控在全體股東的支持以及全體員工的共同努力之下，各項核心業務穩健成長，113年度稅後淨利達新台幣201億元，為歷史的次高。每股稅後盈餘1.39元，我們預計每股配發現金股利0.9元，給予合併後的全體股東，與股東們來共享經營的成果。

此外，台新金控去年三大核心子公司獲利表現良好，主要子公司「台新銀行」獲利達185億，年成長25個百分點；「台新證券」獲利23.6億，銀行與證券皆締造了歷史的新高，「台新人壽」獲利12億，獲利表現也非常的好。

台新長期致力推動永續發展，已經連續7年入選道瓊永續指數以及新興市場成份雙榜的殊榮，並於國際永續評比機構l2025永續年鑑中，繼續獲得了銀行產業別全球top one percent最高榮譽，為台灣銀行界唯一獲得此亮眼成就的金融機構。

台新成為全球銀行業的領航者，表現亮眼，我們將持續深化、永續推展與落實，致力，成為大家的永續智慧好夥伴。

吳東亮強調，再次感謝各位股東的出席，我們一定會將股東們的支持轉化為動能努力，讓未來，台新新光金控成為最優質的金融機構，並且繼續為全體股東創造良好的收益。

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