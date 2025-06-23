荷姆茲海峽演變攸關航空用油價格 歐洲航空公司屏息

英媒指出，歐洲一半以上的進口航空燃料都來自海灣地區、約1300萬噸。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，海灣地區供應了歐洲一半以上的航空燃料進口量，現今歐洲航空燃油與柴油同步飆升，倘若荷姆茲海峽出現任何問題，將對歐洲航空公司影響巨大，又以英國最受影響。

據報導，近期歐洲航空燃油（jet fuel）溢價在1週內上漲了45%、達到每桶布倫特原油約27美元的高點，柴油（diesel）與原油的價差（premium）上漲了60%，溢價創下15個月新高。

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業者指出，航空燃油成本是機票價格的關鍵成本項目，通常佔航空公司總營運成本的20%至30%。儘管多數航空業者會有短期的燃油對沖機制，但隨著價格持續高檔，長期合約到期後勢必將成本轉嫁至票價。

專家指出，此現象並非因為原油價格大幅上漲，而是因為市場擔心中東成品油出口受阻，尤其是在夏季旅遊高峰前夕，這顯示了歐洲對中東出口的柴油與航空燃油高度依賴，一旦中斷，影響嚴重。

分析師指出，荷姆茲海峽是中東油氣與精煉燃料出口的關鍵瓶頸，一旦受阻，歐洲的供應會出現短缺，尤其是柴油。值得注意的是，2023年歐盟、英國、挪威進口的柴油中，超過20%以上來自海灣地區，特別是沙烏地阿拉伯、科威特和阿聯。

根據數據公司Kpler的數據，海灣地區也供應了歐洲一半以上的航空燃料進口量、約1300萬噸。其他向歐洲銷售這2種燃油的國家還包括美國、印度和土耳其。而在歐洲航空公司中，英國最受影響，2024年約有3分之1的柴油、3分之2的航空燃油依賴進口，很大比例來自中東。

市場普遍預期，若中東局勢未見緩和，歐洲多數航線機票價格將在未來數週至數月內逐步上漲，尤其是長途與假期熱門航線受影響最大。

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