馬士基：維持船隻通過荷姆茲海峽不變

貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）維持讓旗下貨櫃船隻通過荷姆茲海峽不變。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國週日（22日）襲擊伊朗3處主要核設施，中東緊張局勢進一步升級為公開衝突。最新消息指出，作為報復，伊朗國會決議封鎖世界上最重要的石油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。但即便如此，貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk）仍維持讓旗下貨櫃船隻通過荷姆茲海峽不變。

綜合媒體報導，馬士基週日發出聲明指出，旗下一些貨櫃船目前仍持續航行於荷姆茲海峽，但也表示公司將密切注視及評估船隻通過有關地區時的安全風險，有需要時將作出修改航道的決定。

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荷莫茲海峽是連接波斯灣和印度洋的海峽，也是唯一一個進入波斯灣的水道，北岸為伊朗，南岸為阿曼蘇丹國（Oman）的飛地穆桑代姆省（Musandam）及其北端薩拉馬群島（As Salamah Archipelago），南面則是阿拉伯聯合大公國。

現時荷莫茲海峽是全球最繁忙的水道之一，世界上3分之1的液化天然氣和近20％的全球石油消耗量通過海峽，每年有7.5億噸以上運往世界各地的中東石油須經過荷莫茲海峽，使其成為國際貿易的重要戰略位置，可以說是中東地區的「油庫總閥門」、「油庫咽喉」，該海峽的海上安全，對全球經濟的影響和發展極為重要。

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