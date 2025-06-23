台積電股價大跌35元，市值失守27兆元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國政府傳出有意撤銷台積電（2330）、三星在中國使用美國技術的豁免權，加上美國總統川普轟炸伊朗三處核設施後，引發伊朗恐報復及掀起石油大漲等中東情勢緊張變數，衝擊台股大跌，台積電開低走低，以1025元開盤，早盤最低1020元，大跌35元、跌幅逾3.3%，市值蒸發9千多億元，縮減為26.45兆元，失守27兆元。

外媒報導，美國商務部已告知全球三大晶片廠包括台積電、三星和SK海力士，美國政府有意撤銷他們在中國使用美國技術的豁免權。市場預期恐使三大廠在中國市場占有率下滑，衝擊台積電上周五ADR收跌1.87％。

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美國總統川普下令，對伊朗的福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）的三處核設施發動空襲，伊朗官方揚言駐紮在中東美軍基地的4、5萬名美國軍人，將成為攻擊目標。伊朗恐報復行動、石油大漲、全球經濟下滑等變數，成為金融市場與股市的隱憂。

台積電儘管認為關稅與新台幣升值變數大，但仍看好AI，受惠AI對先進製程仍需求強勁，今年營運展望不變，也就是全年營收仍維持以美元計約年增24%-26%。不過，若全球經濟下滑影響消費力，台積電也難以倖免，後續變數待觀察。

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