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「最大發電警報」! 美國用電量創14年最高 電網處崩潰邊緣

2025/06/23 14:49

美國熱浪來襲，全美最大電網營運商PJM Interconnection發出「最大發電警報」。（擷取自社交網站）美國熱浪來襲，全美最大電網營運商PJM Interconnection發出「最大發電警報」。（擷取自社交網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國熱浪來襲，美國用電量恐創14年來的最高峰，最大電網營運商PJM Interconnection也發出「最大發電警報」，要求所有可用發電機組滿載運轉。據報導，該廠商預計，週一下午美國用電需求將達到160吉瓦，創下2011年7月以來的最高峰，因而啟動「最大發電警報」，並同時發布「負載管理警報」，並準備調動需求響應資源，以平衡電力供需。

據報導，近期美國東部數十個州的「熱穹現象」（Heat Dome）將氣溫推至華氏90度（約攝氏32度）以上，部分地區甚至逼近攝氏37度以上，極端高溫推動美國用電需求創新高。

根據AccuWeather數據，華盛頓特區週邊地區的氣溫恐將達到華氏99度（約攝氏37度），比正常高15度，迎來連續第3天的極端高溫天氣；芝加哥則可能達到攝氏95度，高出平均12度。

該機構預測，美國東部大半地區的高溫天氣將持續至本月末，這場熱浪直接導致居民和企業對空調等高耗能設備的需求激增，電力負載隨之攀升。

據了解，PJM Interconnection 覆蓋美東與中西部13個州、超過6500萬人口，屬全美最重要的電力系統之一。分析師指出，該公司發布電力需求警報，說明這一大區域的電力系統在極端氣候、負載過高或發電機維修的背景下，正進入壓力臨界點。

高盛發布1份新報告稱，近年美國電力需求快速成長，但支撐電網穩定的天然氣與燃煤電廠等建置卻嚴重落後，導致美國電網在用電高峰期難以提供穩定支持，今夏美國地區恐輪流停電，電價大幅上漲的風險也正在上升。

報告指出，美國今年將跌破產業建議的20%電力儲備裕度安全線，全國有效備用容量預計2027年將降至令人震驚的14%。一旦儲備裕度低於15%，美國電網可靠度風險將急劇攀升。

分析師認為，倘若美國電網面臨供應壓力，當地企業、資料中心、電動車充電設施等大戶可能被要求限電或轉用備援能源。

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