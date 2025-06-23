晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

荷姆茲海峽命懸一線 油價飆近6％

2025/06/23 09:22

荷姆茲海峽命懸一線，週布倫特原油一度飆近6%（法新社資料照）荷姆茲海峽命懸一線，週布倫特原油一度飆近6%（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕3處核設施的軍事打擊行動，引發國際油價劇烈震盪，週一布倫特原油價格一度應聲飆升5.7%至每桶81.40美元，延續近3週的上漲態勢，油價價差進一步拉大，專家表示，若伊朗兌現此前威脅，展開報復，油價恐突破每桶100美元。

週一首個交易日油價飆高後，漲勢收斂，截至台北時間9點12分，布倫特原油期貨每桶報77.22美元，漲1.75美元或2.32%，而德州原油期貨則報75.8美元，漲1.96美元或2.65%。

外媒報導，此次空襲被美國總統普稱為摧毀性打擊，其後續威脅與德黑蘭方面持久後果的警告，令本已緊張的中東局勢火上澆油。

市場反應凸顯地緣政治風險溢價急速攀升。自以色列１週前對伊朗發動襲擊以來，全球石油期貨價格持續走高，期權交易量與運費成本同步飆升，期貨曲線因短期供應趨緊預期出現大幅波動。

作為佔全球原油產量3分之1的核心產區，中東局勢動盪直接推高通膨壓力，MST Marquee能源分析師索爾·卡沃尼克警示，若伊朗兌現此前威脅展開報復，油價突破每桶100美元並非不可能。

當前原油運輸體系正面臨多重風險考驗。作為全球5分之1原油運輸命脈的荷姆茲海峽，成為局勢升級的關鍵節點。伊朗議會雖已提出封鎖該戰略要道的動議，但最終實施仍需最高領袖哈梅內伊批准。

值得注意的是，德黑蘭可能採取的報復手段包括：精準打擊沙特、伊拉克、阿酋等OPEC+產油國的能源基礎設施，此類動向已引發利雅得和巴格達方面高度關注;在紅海區域策動也門胡塞武裝實施船舶襲擊，該組織在美國空襲後已發出報復聲明;甚至可能將自身位於哈格島的重要石油出口樞紐置於風險境地，不過衛星監測顯示伊朗仍在加速原油外運。

這場危機將石油輸出國組織OPEC及其盟友推向聚光燈下，市場正密切關注，若衝突持續升級導致供應中斷，OPEC+是否會啓動應急產能填補缺口。在這場地緣政治博弈與能源安全角力的複雜棋局中，每桶原油的價格波動都牽動着全球經濟神經。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財