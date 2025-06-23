荷姆茲海峽命懸一線 油價飆近6％

荷姆茲海峽命懸一線，週布倫特原油一度飆近6%（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕3處核設施的軍事打擊行動，引發國際油價劇烈震盪，週一布倫特原油價格一度應聲飆升5.7%至每桶81.40美元，延續近3週的上漲態勢，油價價差進一步拉大，專家表示，若伊朗兌現此前威脅，展開報復，油價恐突破每桶100美元。

週一首個交易日油價飆高後，漲勢收斂，截至台北時間9點12分，布倫特原油期貨每桶報77.22美元，漲1.75美元或2.32%，而德州原油期貨則報75.8美元，漲1.96美元或2.65%。

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外媒報導，此次空襲被美國總統普稱為摧毀性打擊，其後續威脅與德黑蘭方面持久後果的警告，令本已緊張的中東局勢火上澆油。

市場反應凸顯地緣政治風險溢價急速攀升。自以色列１週前對伊朗發動襲擊以來，全球石油期貨價格持續走高，期權交易量與運費成本同步飆升，期貨曲線因短期供應趨緊預期出現大幅波動。

作為佔全球原油產量3分之1的核心產區，中東局勢動盪直接推高通膨壓力，MST Marquee能源分析師索爾·卡沃尼克警示，若伊朗兌現此前威脅展開報復，油價突破每桶100美元並非不可能。

當前原油運輸體系正面臨多重風險考驗。作為全球5分之1原油運輸命脈的荷姆茲海峽，成為局勢升級的關鍵節點。伊朗議會雖已提出封鎖該戰略要道的動議，但最終實施仍需最高領袖哈梅內伊批准。

值得注意的是，德黑蘭可能採取的報復手段包括：精準打擊沙特、伊拉克、阿酋等OPEC+產油國的能源基礎設施，此類動向已引發利雅得和巴格達方面高度關注;在紅海區域策動也門胡塞武裝實施船舶襲擊，該組織在美國空襲後已發出報復聲明;甚至可能將自身位於哈格島的重要石油出口樞紐置於風險境地，不過衛星監測顯示伊朗仍在加速原油外運。

這場危機將石油輸出國組織OPEC及其盟友推向聚光燈下，市場正密切關注，若衝突持續升級導致供應中斷，OPEC+是否會啓動應急產能填補缺口。在這場地緣政治博弈與能源安全角力的複雜棋局中，每桶原油的價格波動都牽動着全球經濟神經。

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