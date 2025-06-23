中國國企向緬甸提供軍備 空巴被迫撤資

中國是緬甸軍方的主要武器、軍民兩用設備、技術與訓練供應者。圖為緬甸軍政府領袖敏昂萊（左）5月在莫斯科與中國國家主席習近平（右）會晤。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在全球公民團體、人權組織和工會等施壓下，空中巴士公司（Airbus SE）已從中國國有企業「中國航空工業集團公司」（簡稱中航工業，AVIC）旗下子公司「中國航空科技工業公司」（簡稱中航科工，AviChina）撤資。此舉獲得「緬甸正義」（Justice For Myanmar）與「法國緬甸協會」（Info Birmanie）等組織歡迎，並呼籲空巴利用其在中國營運的影響力，促使北京停止向緬甸軍方供應武器。

緬甸民間團體「血錢運動」（Blood Money Campaign）發表聲明指出，300多個全球公民社會組織透過「#AirBus2AirStrikes」倡議，共同向空巴施壓，要求其運用對中航工業的影響力，促使其終止與緬甸軍方的業務往來，或選擇退出投資。

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空巴曾是中航科工最大國際股東，持股5.03％，截至2024年6月30日，其投資市值達1.4億美元。2024年9月，「緬甸正義」與「法國緬甸協會」發表報告，揭露中航科工生產的K-8教練／輕型攻擊機與Y-12多用途運輸機等，迄今仍被緬甸空軍用於全國各地的無差別轟炸行動。

緬甸2021年發生軍事政變，引發大規模示威，要求恢復文人統治。最初的公民抗命運動迅速演變為涉及民主派和少數民族叛亂團體的廣泛叛亂，最終引爆全面內戰。緬甸軍隊與少數民族及武裝抵抗組織之間的暴力衝突，在4年後的今天仍在持續。

緬甸軍政府由於失去大片領土，愈來愈仰賴空襲來鎮壓反對派的抵抗。2025年3月緬甸中部實皆（Sagaing）地區發生強震後，緬甸空軍在搜救行動尚未結束前，仍持續發動無差別空襲。

緬甸軍方能夠持續發動空襲，仰賴的是外國合作夥伴源源不絕地提供飛機、配套武器、關鍵耗材、維修與後勤服務。空巴對中航科工的投資，實際上等於在財務上支持中航科工，藉由其向緬甸軍方出口軍機的行為獲利。

空巴已於今年4月完成對中航科工的全部撤資，並在其截至3月31日的季度財務報告中披露此事。在回覆「緬甸正義」與「法國緬甸協會」的電子郵件中，空巴發言人表示，空巴已出售其所持有的中航科工全部股份，空巴不再對中航工業擁有任何股權投資。

據報導，空巴目前在中國設有多家法人實體與合資企業，其中多數為與中航工業及其子公司合作設立，而中航工業旗下企業仍持續向緬甸軍方提供武器，包括軍用飛機，意味著中航工業可能涉及協助與教唆緬甸軍方所犯下的罪行。目前仍不清楚空巴是否曾運用其對中航工業的影響力，施壓其終止對緬甸軍政府的武器出口。

「緬甸正義」強調，空巴的撤資行動對中航工業與中國政府發出明確訊號，即繼續向緬甸軍政府提供軍機與配套武器，將會付出財務與聲譽上的代價。中國迄今仍是緬甸軍方的主要武器、軍民兩用設備、技術與訓練供應者，「這種共犯關係必須終止」。

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