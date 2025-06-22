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全球前5名廉價航空出爐 兼具高性價比、卓越體驗

2025/06/22 21:47

2025年Skytrax全球航空大獎評選出五大兼具高性價比，以及卓越旅遊體驗的廉價航空公司。（法新社）2025年Skytrax全球航空大獎評選出五大兼具高性價比，以及卓越旅遊體驗的廉價航空公司。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕航空業發展讓環遊世界成為更容易實現的夢想。廉價航空公司更讓數百萬乘客的夢想完成更加經濟實惠，觸手可及。選擇經濟實惠的航班並不意味著要犧牲服務品質或客戶滿意度。2025年Skytrax全球航空大獎評選出五大兼具高性價比，以及卓越旅遊體驗的廉價航空公司。

排名第1的是亞洲航空（AirAsia）。亞洲航空是跨國航空公司，總部位於馬來西亞吉隆坡，連續16年榮獲「全球最佳廉價航空公司」稱號，其航班飛往25個國家/地區的166個目的地。

第2名是酷航（Scoot）。酷航除了榮登最佳低成本航空公司榜單第2名外，還被評為最佳長途低成本航空公司。身為新加坡航空的子公司，酷航目前最長的航線是從新加坡直飛維也納，飛行時間約13小時10分鐘。

第3名是靛藍航空（IndiGo）。靛藍航空總部位於印度古爾岡，曾榮獲南亞「最佳航空公司」、「最佳經濟艙」和「最清潔航空公司」等稱號，並被評為全球第三大低成本航空公司。

第4名是歐洲之翼航空（Eurowings）。歐洲之翼航空同時也榮獲「歐洲最佳低成本航空公司」稱號。歐洲之翼航空是漢莎航空集團的子公司，航班飛往歐洲和中東地區超過210個目的地。

第5名是伏林航空（Vueling Airlines）。伏林航空是一家總部位於西班牙巴塞隆納的西班牙廉價航空公司。伏林航空的航班涵蓋歐洲、北非和近東的100多個目的地。

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