上千萬現鈔遭銀行員工洗劫一空 日本擬禁保險箱存放現金

為了降低竊案發生，日本金融機構擬禁止保險箱存放現金。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本屢傳銀行業對客戶保險箱監守自盜，日本瑞穗銀行今年初證實，2019年1名時任分行員工竊取公司保險箱內客戶現金，金額達6600萬日圓（約台幣1320萬），行長加藤勝彥還為此致歉。為了降低竊案發生，日本金融機構擬禁止保險箱存放現金。

《彭博》報導，三菱日聯金融集團去年解雇一名員工，該員工被控從數十名客戶的保險箱中竊取數百萬美元，瑞穗銀行今年2月也報告類似事件。

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鑒於日本大型銀行的員工涉嫌竊取客戶存放在保險箱的貴重物品不斷發生，使得日本主要銀行業組織敦促其成員，防止客戶將現金和其他高風險物品存放在保險箱中，同時也避免保險箱業務被用於非法活動。

日本銀行家協會（JBA）主席 Junichi Hanzawa 表示，存放在保險箱的現金面臨洗錢和其他犯罪行為的高風險。

日本銀行家協會（JBA）上週表示，已修訂協議範本，明確禁止客戶在保險箱中存放現金。銀行將該文件作為與使用保險箱服務客戶簽訂合約的範本。

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