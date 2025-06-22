投顧：戰爭利空壟罩 台股面臨修正賣壓

投顧表示，近期股市詭譎多變，現階段採取穩健策略。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國空襲伊朗核設施，加上「對等關稅」暫緩即將到期，「雙重利空」壓力讓台股籠罩陰影；對此，投顧表示，由於市場前景充滿不確定性，加深投資人疑慮，台股短線走勢預估將有一波修正，大盤難逃國際賣壓，投資人宜採取保守操作。

投顧機構表示，中東局勢是市場焦點，以色列連連摧毀伊朗軍事設施，引發避險情緒升高，包括布蘭特原油已經出2成漲幅，恰好扭轉了年初以來的跌勢。

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台新投顧表示，外資6月再度轉賣，投信買超力道轉強，現在最大變數就是中東戰事變化，由於關稅戰變數尚未塵埃落定，不確定性恐拖累實質投資速度；台股益比已高於長期均值，且近期盈餘成長率遭下修，將不利於本益比擴張。

根據統計，檢視今年以來，主要亞股從表現從最好到最差，分別是韓國上漲25.49%、傲視亞股，漲幅位居第一名，香港也上漲17.3%、越南漲6.52%、新加坡則小漲2.53%；菲律賓小跌2.9%、日本股市下跌3.74%、台股跌4.3%及泰國下跌23.75%。

永豐投顧表示，上週股市走勢先盛後衰，主要關鍵在中東局勢升高，美國的態度也有變化，原本是廢核的主談方，卻變成有意參戰的衝突方。川普似有意在勝負漸趨明朗的以伊戰爭中，想要搶搭勝利列車，這種作法如果成功，短期可以獲得民意支持；但是，伊朗人口兩倍於伊拉克，更非阿富汗可比，「一腳踩進去可能是利空」。

永豐投顧指出，近期股市詭譎多變，危機四伏，因此，建議現階段採取穩健策略，買跌不買漲，若股價有重大回跌時，再逢低布局中長線。

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