化敵為友歷史性相遇！微軟與Linux創辦人50年來首次同框

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates，左2）與Linux創辦人和林納斯托瓦茲（Linus Torvalds，右2）50年來首度同框合影。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與Linux創辦人和林納斯托瓦茲（Linus Torvalds）50年來首度同框合影，外媒報導指出，這是閉源與開源作業兩大系統先驅龍頭的歷史性難得相遇。

令人震驚的是，儘管蓋茲和托瓦茲都已在科技業耕耘50餘年，卻從未被拍到以友好姿態出現在公眾視野。然而，如今這一僵局終於得以打破，因為有人目睹他們一同出席微軟Azure首席技術長馬克·魯西諾維奇（Mark Russinovich）舉辦的晚宴。

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該消息發佈在領英 （LinkedIn） 上，照片上可看到蓋茲和托瓦茲的合影，旁邊還有微軟的大衛卡特勒（David Cutler）。雖然兩人會面的具體原因尚不清楚。

閉源與開源系統先驅者相遇

蓋茲和托瓦茲來自兩個截然不同的世界，因為微軟的創辦人以「商業化」軟體而聞名，而這正是微軟的核心所在。蓋茲專注於透過授權和控制生態系統來實現軟體貨幣化，從而實現利潤最大化，他的方法促進「閉源」環境的發展，蓋茲專注於透過收購和公司控制來實現創新。

另一方面，托瓦茲則站在「開源」環境的先驅，Linux與開發者攜手共進。他倡導軟體自由，優先考慮開發者，而不是企業，這表明托瓦茲的理念與蓋茲截然不同，托瓦茲專注於合作。

有趣的是，托瓦茲經常挖苦微軟的做法，並拿Windows及其所有bug開玩笑。例如，他曾說過：「微軟並不邪惡，他們只是做了些爛作業系統。 PC就像冷氣一樣…只要打開窗戶，它就沒用了。」

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