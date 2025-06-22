美軍炸伊朗沒在怕？中東股市上揚、特拉維夫指數飆新高

中東股市週日走揚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國襲擊伊朗可能造成中東局勢惡化風險，以色列和沙烏地阿拉伯、科威特等股市似乎沒有受到太大衝擊，中東地區股市週日（22日）大都走揚，特拉維夫指數盤中還創新高。

綜合《彭博》及《路透》報導，美軍轟炸伊朗3處核設施後，交易員似乎無視中東局勢可能升溫的潛在風險，以色列和沙烏地阿拉伯股市週日（22日）開盤都上漲，且由銀行股領漲整個中東地區。

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其中，以色列股市週日（22日）開盤大漲，特拉維夫125指數（TA125）上漲1.5%，創新高，藍籌股TA-35早盤也漲1.6%。

以色列股市已連續六個交易日上漲，以媒認為，投資者似乎在為一種高度樂觀的情景定價，以色列的生存威脅不僅會消除，而且會迅速被消滅。然而，戰爭是複雜的事件，往往會為生命、財產和經濟穩定帶來沉重的代價，提醒投資人不能自滿。

至於沙烏地阿拉伯基準指數22日早盤也上漲 0.4%，卡達基準指數開盤小跌後，隨即翻紅上漲 0.2%。科威特主要指數同樣扭轉早盤的跌勢，盤中上漲 0.3%，阿曼股票指數上漲 0.5%。

Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown 表示，看到中東地區股市相對輕鬆擺脫了美國對伊朗的打擊，有點令人驚訝。市場關注的是衝突是否會蔓延到該地區的其他國家，目前沒有跡象表明這種情況正在發生。

Tellimer駐杜拜策略師Hasnain Malik 也說，現在尚沒有證據衝突是否外溢到其他國家，樂觀的解讀是，美國的干預將加速戰爭結束。當然，這還有待觀察。

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