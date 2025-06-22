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川普轟炸伊朗核設施 英媒：市場準備迎接恐慌

2025/06/22 18:21

美國總統下令轟炸伊朗核設施，預計投資市場很快就會感受到震盪衝擊。（彭博）美國總統下令轟炸伊朗核設施，預計投資市場很快就會感受到震盪衝擊。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗對以色列發動史無前例的無人機攻擊後，美國總統川普原本承諾暫停反擊，但週六他的外交理念卻變成一場聯合轟炸行動，伊朗的三個核設施包括福爾多、納坦茲和伊斯法罕被同時轟炸，預計投資市場很快就會感受到恐慌衝擊。

英媒Investomania指出，石油期貨價格週末上漲，開盤幾乎肯定會進一步上漲。股市則痛恨這種國際情勢的不穩定，預料明天很可能會先跌後漲。避險資金將回升，包括黃金、美元、短期債券所有常見的投資類別。

標準普爾500指數開盤很容易就下跌1%到2%，尤其是交易員擔心接下來會發生什麼事才是關鍵，因為伊朗政府並不是那種默默承受這一切的國家。它有選擇，不只是軍事上，還有後勤上，伊朗可以攪亂海灣局勢，給荷姆茲海峽施加壓力，進一步推高油價，並引發新一輪通膨恐慌。市場一直渴望相信經濟軟著陸，但如果航道堵塞或油價再次飆升，它就會瞬間消失。

川普所謂的「思考窗口」從來都不是真的，這只是重拳（轟炸伊朗）出擊前的短暫停頓。如今重拳已至，市場將不得不應對接下來可能發生的一切：能源混亂、風險規避，以及投資者恐慌緊張情勢。

市場可不會在一周內就擺脫震盪困境。如果局勢升級，如果油價飆升，如果航運放緩，那就更是如此。一枚飛彈變成五枚，五枚飛彈又會引發供應衝擊，所有人原本認為已控制的通膨問題將捲土重來。如果能源成本再次飆升，各國央行將難以保持冷靜。

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