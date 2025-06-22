78歲母親月拿「4萬孝親費」喊窮！兒子見真相嚇傻

據日本統計，申請個人破產的年齡分布，60歲以上就佔了25.72%。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名78歲母親，每月領10萬日圓（約新台幣2萬元）的退休金之外，還會收下兒子每月20萬日圓（約新台幣4萬元）孝親費，卻常喊「錢不夠」，直到兒子偷偷返鄉，回家發現母親竟然將錢拿去買奢侈品，才會入不敷出，成為日本「老後破產」的縮影。據日本統計，申請個人破產的年齡分布，60歲以上就佔了25.72%。

日本資產管理平台《THE GOLD ONLINE》分享案例，日本一名55歲的青山先生（化名）是一家大型貿易公司的經理，與妻子育有2個孩子。儘管年收超過1800萬日圓（約新台幣359萬元），因為孩子皆就讀私立學校，再加上房貸，家庭支出其實不輕鬆。

請繼續往下閱讀...

他的78歲母親獨自住在別的城市，每月靠著10萬日圓退休金及兒子每月20萬日圓孝親費生活，若加上丈夫的遺產及存款，資產也達3000萬日圓（約新台幣600萬元），經濟狀況已經相當充裕。

沒想到，母親卻有了變化。有一天，她對兒子說：「這個月錢有點不夠，可以再匯一點給我嗎？」兒子一開始以為是偶發狀況，也就照做了。但類似的請求連續出現好幾個月，他開始起疑，於是決定不告訴母親，悄悄回老家一探究竟。

青山先生一進家門，看到母親穿著一件精品品牌的圍裙，端出高級品牌的陶瓷杯，一條條愛馬仕絲巾像展示品掛著，一整排的花瓶與燭台，青山先生才明白錢花去哪裡了。

母親一輩子為家庭節儉，如今喪偶又孤獨，終於壓抑不住長年以來的欲望。更令人震驚的是原本的3000萬日圓儲蓄，如今只剩約500萬日圓（約新台幣100萬元）。也就是說，除了每月的匯款，連父親的遺產也被花得差不多了。

即使青山先生再怎麼苦口婆心勸說，母親的態度仍漫不經心，彷彿事不關己。最後倆人決定尋求專業協助，在財務規劃師提醒，若不調整生活方式，未來可能會拖累兒子一家，這才讓母親願意配合。

據日本律師協會數據顯示，2020年申請個人破產的年齡分布，60歲以上佔25.72%，僅次於40至49歲的26.94%，也就是說，每4人中就有1人是高齡破產者，「老後破產」的人有以下共通特徵，包括無法降低生活水準、醫療費與照護費用負擔加重、退休金以外的收入少且不穩定、自以為「錢還夠用」而過度消費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法