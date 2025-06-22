晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積在韓唯一VCA夥伴！Asicland 坦言台灣半導體贏韓國「這麼多」

2025/06/22 18:16

韓企盛讚台灣半導體產業鏈具壓倒性優勢。（法新社）韓企盛讚台灣半導體產業鏈具壓倒性優勢。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓ASIC（特殊應用晶片）公司「Asicland」是台積電在韓國唯一的價值鏈合作夥伴（VCA），去年已在新竹成立研發中心，Asicland 執行長李鍾民（James Lee）被韓媒稱為最接近台積電的韓國人，他近期受訪坦言，台灣半導體不僅領先韓國一步，而是好幾步，台灣半導體產業鏈具有壓倒性的優勢。

韓媒《Sedaily》指出，Asicland去年在新竹市成立子公司，其目的是擺脫韓國貧瘠的系統半導體土壤，確保台灣的客戶。李鍾民在談到台灣子公司的運作時，也說明了韓國半導體與現實的差距。

他說，去年韓國人均GDP突破3.6萬美元，比台灣高。然而，半導體領域卻是另一番景象。正如韓國憑藉韓流在全球內容市場佔據壓倒性地位一樣，台灣憑藉其出色的系統半導體能力，正在顛覆全球 IT 產業，相關從業人員也被視為「超級明星」，台灣半導體從業人員的年薪，已是韓國晶片從業人員的1.5倍了。

一般認為台韓都是半導體強國，台灣是台積電、韓國是三星。然而，若深入觀察，就會發現事實並非如此。台灣擁有源自台積電及完整的供應鏈，從設計、製造到後端製程的肥沃系統半導體土壤，這與因大企業集中、內需不足、人口懸崖、缺乏政府扶持等原因，陷入人才不足、銷售低迷的韓國晶片設計市場，已然處於一個截然不同的層面。

李鍾民說，台灣不是領先一步，而是領先韓國幾好步，半導體設計和後端領域的尖端人才，比韓國多很多，薪資也成長很多。

被問及台灣薪資成本比韓國高，Asicland 為何還要在台成立研發中心？李鍾民直言，因為在貧瘠的韓國很難獲得客戶，「你覺得韓國有多少家晶片設計公司？有人說大約200家，但說實話，引領產業潮流的只有15家左右」。為了爭取這15家客戶，許多韓國IC設計公司都爭搶訂單。而且韓國國內IC設計公司銷售額不大，即使簽訂合約，也不容易拿到錢。

反觀台灣，有許多銷售額達數兆韓元、擁有尖端3-5奈米製程的公司，例如聯發科、聯詠科技和瑞昱科技，所以「我認為從韓國擴展到台灣對業務和技術都有好處」。

他還強調，台灣人有一種獨特的特質：快速、靈活、勤奮。即使凌晨兩點也會接電話。至於Asicland 是否將總部搬到台灣？他笑稱，絕對不會發生，因為Asicland是韓國企業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財