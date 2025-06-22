台積在韓唯一VCA夥伴！Asicland 坦言台灣半導體贏韓國「這麼多」

韓企盛讚台灣半導體產業鏈具壓倒性優勢。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓ASIC（特殊應用晶片）公司「Asicland」是台積電在韓國唯一的價值鏈合作夥伴（VCA），去年已在新竹成立研發中心，Asicland 執行長李鍾民（James Lee）被韓媒稱為最接近台積電的韓國人，他近期受訪坦言，台灣半導體不僅領先韓國一步，而是好幾步，台灣半導體產業鏈具有壓倒性的優勢。

韓媒《Sedaily》指出，Asicland去年在新竹市成立子公司，其目的是擺脫韓國貧瘠的系統半導體土壤，確保台灣的客戶。李鍾民在談到台灣子公司的運作時，也說明了韓國半導體與現實的差距。

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他說，去年韓國人均GDP突破3.6萬美元，比台灣高。然而，半導體領域卻是另一番景象。正如韓國憑藉韓流在全球內容市場佔據壓倒性地位一樣，台灣憑藉其出色的系統半導體能力，正在顛覆全球 IT 產業，相關從業人員也被視為「超級明星」，台灣半導體從業人員的年薪，已是韓國晶片從業人員的1.5倍了。

一般認為台韓都是半導體強國，台灣是台積電、韓國是三星。然而，若深入觀察，就會發現事實並非如此。台灣擁有源自台積電及完整的供應鏈，從設計、製造到後端製程的肥沃系統半導體土壤，這與因大企業集中、內需不足、人口懸崖、缺乏政府扶持等原因，陷入人才不足、銷售低迷的韓國晶片設計市場，已然處於一個截然不同的層面。

李鍾民說，台灣不是領先一步，而是領先韓國幾好步，半導體設計和後端領域的尖端人才，比韓國多很多，薪資也成長很多。

被問及台灣薪資成本比韓國高，Asicland 為何還要在台成立研發中心？李鍾民直言，因為在貧瘠的韓國很難獲得客戶，「你覺得韓國有多少家晶片設計公司？有人說大約200家，但說實話，引領產業潮流的只有15家左右」。為了爭取這15家客戶，許多韓國IC設計公司都爭搶訂單。而且韓國國內IC設計公司銷售額不大，即使簽訂合約，也不容易拿到錢。

反觀台灣，有許多銷售額達數兆韓元、擁有尖端3-5奈米製程的公司，例如聯發科、聯詠科技和瑞昱科技，所以「我認為從韓國擴展到台灣對業務和技術都有好處」。

他還強調，台灣人有一種獨特的特質：快速、靈活、勤奮。即使凌晨兩點也會接電話。至於Asicland 是否將總部搬到台灣？他笑稱，絕對不會發生，因為Asicland是韓國企業。

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