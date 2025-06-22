北京穩外資措施沒效 中國前5個月FDI減幅擴大至13.2％

北京當局今年2月推出穩外資20條措施，外資仍持續減少對中國的投資。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰陰霾揮之不去，中國經濟前景不明，儘管北京當局今年2月推出穩外資20條措施，外資仍持續減少對中國的投資。根據中國商務部公布的最新數據，今年前5個月中國實際使用外商直接投資（FDI）金額年減13.2%，減幅較前4個月的10.9%擴大。

中國商務部表示，今年前5個月，中國實際使用FDI金額為3581.9億元人民幣（新台幣1.47兆元），年減13.2%；相較之下，中國今年前4個月實際使用FDI金額為3207.8億元人民幣（新台幣1.32兆元），年減10.9％，減幅明顯擴大。

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中國商務部、國家發改委今年2月公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施，試圖擴大吸引外資，中國商務部副部長凌激還宣稱，「我們相信投資中國未來可期，前景看好」。

但有分析師指出，上述穩外資20條措施是典型的救急措施，類似於「頭痛醫頭腳痛醫腳」，並沒有觸及外資真正擔憂的核心問題，因此難以扭轉外資持續流出趨勢，加上美中貿易戰還在持續當中，更加難以恢復全球投資人對中國市場的信心。

中國商務部今年1月公布的數據顯示，2024年中國實際使用FDI金額僅為8262.5億人民幣（新台幣3.4兆元），較2023年大跌27.1％，跌幅創下歷史新高。《彭博》引用中國國家外匯管理局的數據估算，2024年中國FDI淨流出金額高達1684億美元（新台幣4.97兆元），為1990年開始紀錄以來最高。

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