晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北京穩外資措施沒效 中國前5個月FDI減幅擴大至13.2％

2025/06/22 16:43

北京當局今年2月推出穩外資20條措施，外資仍持續減少對中國的投資。（美聯社資料照）北京當局今年2月推出穩外資20條措施，外資仍持續減少對中國的投資。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰陰霾揮之不去，中國經濟前景不明，儘管北京當局今年2月推出穩外資20條措施，外資仍持續減少對中國的投資。根據中國商務部公布的最新數據，今年前5個月中國實際使用外商直接投資（FDI）金額年減13.2%，減幅較前4個月的10.9%擴大。

中國商務部表示，今年前5個月，中國實際使用FDI金額為3581.9億元人民幣（新台幣1.47兆元），年減13.2%；相較之下，中國今年前4個月實際使用FDI金額為3207.8億元人民幣（新台幣1.32兆元），年減10.9％，減幅明顯擴大。

中國商務部、國家發改委今年2月公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施，試圖擴大吸引外資，中國商務部副部長凌激還宣稱，「我們相信投資中國未來可期，前景看好」。

但有分析師指出，上述穩外資20條措施是典型的救急措施，類似於「頭痛醫頭腳痛醫腳」，並沒有觸及外資真正擔憂的核心問題，因此難以扭轉外資持續流出趨勢，加上美中貿易戰還在持續當中，更加難以恢復全球投資人對中國市場的信心。

中國商務部今年1月公布的數據顯示，2024年中國實際使用FDI金額僅為8262.5億人民幣（新台幣3.4兆元），較2023年大跌27.1％，跌幅創下歷史新高。《彭博》引用中國國家外匯管理局的數據估算，2024年中國FDI淨流出金額高達1684億美元（新台幣4.97兆元），為1990年開始紀錄以來最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財