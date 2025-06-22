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賣房砸2千萬住養老院！退休夫妻「住不滿3個月卻後悔」慘況曝

2025/06/22 16:30

日本一對退休夫妻賣房搬入「高級養老院」，卻沒想到入住3個月就後悔，落入重新找房的困。（示意圖，路透）日本一對退休夫妻賣房搬入「高級養老院」，卻沒想到入住3個月就後悔，落入重新找房的困。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對65歲退休公務員夫妻，靠著節儉生活累積了可觀資產，他們存款達7千萬日圓（約新台幣1398萬元），每月還能領到35萬日圓（約新台幣7萬元）的退休金安穩度日，然而，他們因為某個契機決定賣掉房產、搬入「高級養老院」，卻沒想到入住3個月就後悔，落入重新找房的困境。

​日本資產管理平台《THE GOLD ONLINE》分享案例，這對65歲的夫妻都是從事公務員，一路腳踏實地走到退休。夫妻倆住在離市中心搭電車約40分鐘的郊區透天厝，房貸早已繳清，2個孩子也各自成家立業，生活相當寬裕。

然而，有一天朋友到他們家中作客，並提起「我爸前陣子過世，結果遺產分配鬧翻了，和我哥現在完全不說話。你們也要小心不要步上後塵」這番話讓夫妻倆如夢初醒。他和太太認為「我們不希望孩子們因為繼承財產鬧翻。為了避免紛爭，還是把錢花在自己身上吧。」於是，他們開始著手「人生終章規劃」。

於是他們決定入住高級養老院，並將原本市值約3千萬日圓（約新台幣600萬元）的房子賣出，加上原有存款，合計砸下近1億日圓（約新台幣1997萬元）入住設施齊全、照護完善的養老機構。兩人將入住養老院的想法告知子女獲得支持，「這是爸爸媽媽的錢，你們想怎麼花就怎麼花，不用擔心我們。」

夫妻倆入住有如高級渡假村的養老院，享受豪華的設施，美味的食物，以及工作人員的細心照顧，但沒過多久，夫妻倆卻開始感到格格不入。養老院住戶平均年齡落在80歲以上，年齡差距讓他們在生活習慣、交流模式上難以適應，甚至有被「看不起」的感受，加上院內規定嚴格、限制自由外出，漸漸讓他們感到失去生活的彈性與快樂。最終，入住僅3個月，夫妻就決定搬離。

夫妻倆只好在當地找租屋處，但「高齡無職」的身分讓不動產業者態度冷淡，很難順利租到理想物件。他們幾經奔走，才終於找到一間45年老公寓暫時住下，未來計畫再尋找合適地點定居。

報導分析指出，夫妻倆所入住的是高級養老院，一般針對仍能自立生活、或需要輕度照護的長者，原則上開放給60歲或65歲以上者申請。不過，實際上，在日本這類老人院的入住者平均年齡為83.3歲，80歲以上的住民超過7成。這個案例說明了即使財務條件充裕，選擇晚年住處時也不能只看表面，要考慮「年齡層」、「社交環境」、「自由度」等軟性因素。想過舒心的晚年生活，除了錢之外，還有更多值得事前思考的地方。

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