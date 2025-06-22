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三星內部危機加深 留不住高級工程師主因曝

2025/06/22 15:01

三星電子的人力資源加速外流，特別是在系統半導體領域。（美聯社）三星電子的人力資源加速外流，特別是在系統半導體領域。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒Chosunbiz報導，三星電子半導體未來成長引擎的核心人才，尤其是擔任公司「大腦」的博士人才相繼離職，導致三星內部危機不斷加深，其中主要的原因是官僚主義盛行，高級工程師意見遭到忽視、部門溝通不暢通。

據稱，三星電子的人力資源加速外流，特別是在系統半導體領域，導致留下來的少數菁英人員必須領導整個專案。

報導指出，一位來自全球最大的半導體設計自動化（EDA）公司新思科技（Synopsys）的工程師，擁有美國史丹佛大學電腦工程博士學位，他捨棄美國大型科技公司的誘惑，選擇任職三星。然而，不到5年，他就離開了三星半導體。

他表示，三星半導體擁有眾多具有全球競爭力的年輕工程師，但難以發揮創造力的組織文化，以及與研發部門溝通不暢的管理層令人沮喪。由於以財務為中心的官僚主義根深蒂固，即使是最優秀的人才也很難發揮創造力，菁英工程師都面臨這個非常大的問題。

另一位曾在三星電子系統LSI部門工作超過20年的退休高管也表示，雖然外界對三星的系統半導體和代工廠的批評很多，但三星電子的工程人力是世界一流，不過，問題在於管理層沒有正確利用這些人力資源。

此外，離職或離職後創辦新創企業的工程師也持類似觀點。他們表示，研發部門的權力較以往減弱，被排除在公司層級決策之外的情況，對三星電子的失誤產生負面影響。

三星電子系統LSI部門的一位高管表示，三星電子的晶圓代工和系統LSI業務之所以開始走下坡路，是因為管理層推進尚未完成的製程，例如3奈米GAA（環繞柵極）製程的失敗。他指出，部分管理層過度注重業績，忽視工程師的意見，導致市場失去信任。

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