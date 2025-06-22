美國出手轟炸伊朗 紐時：損失最慘的是中國

川普在白宮發表全國演說，證實美軍成功空襲伊朗3處重要核設施。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間21日晚間，在白宮發表全國演說，證實美軍成功空襲伊朗3處重要核設施，包括福爾多、納坦茲與伊斯法罕。美媒分析，中東動盪將為中國帶來慘重損失，包括能源方面及在中東的立足點，而中國不太可能在軍事上保護伊朗。

《紐約時報》在20日報導指出，中國在2023年幫助伊朗和沙烏地阿拉伯談判達成和平協議時，北京將這一突破譽為中國外交的勝利，表明已躍升為中東的重要權力掮客。報導指出，隨著美國軍隊與以色列一起攻擊伊朗，中國在該地區影響力的局限性也逐漸凸顯。

請繼續往下閱讀...

紐時指出，一場失控的衝突會讓中國損失慘重。由於中國一半的石油進口透過油輪，經由伊朗南部海岸的荷姆斯海峽（Strait of Hormuz）運輸；而德黑蘭則是中國在中東最親密的合作夥伴，中國長期倚重伊朗牽制美國的影響力。但是，儘管戰略利益重大，中國對川普政府幾乎沒有施壓空間，因此即便戰火燎原，北京也不太可能以軍事方式聲援伊朗。

華府智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員柯柏（Zack Cooper）表示，「現實是，中國實際上沒有能力派遣軍隊來保衛伊朗的設施」，並指出「他們更可能私下提供一些物資支持、言語支持，也許還會有些人道援助。」儘管中國偏好中東穩定，但若美國深陷一場持久戰，中國也可能從中獲利，因為這將分散美軍兵力與資源，使其無法集中應對亞洲局勢。

無論美國是否攻擊伊朗，對中國而言是一堂重要的地緣政治課。北京將藉此理解川普的外交手段與動武意願，這些觀察結果將有助於中國研判：若北京決定武力犯台，美國是否真的會出兵保衛台灣。

即便中國與伊朗關係密切，但北京高層對當前衝突的發言仍相當克制。習近平日前與俄羅斯總統普廷通話時，曾呼籲停火；但中方公布的通話摘要中，並未明確譴責以色列侵犯伊朗主權。

報導指出，以伊衝突之際，習近平也未直接要求美國停止對伊朗動武，他僅表示「國際社會，特別是對衝突方具有特殊影響力的大國，應努力推動局勢降溫，而非火上加油。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法