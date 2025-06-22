預售屋履約擔保 北中南六都喜好大不同

預售屋履約擔保5選項，北、中、南喜好大不同。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋履約擔保5選項，北、中、南喜好大不同。根據內政部實價網揭露近年6都預售屋備查合約中勾選的五類擔保選項，雙北市超過55%都選不動產開發信託、台中則逾5成選同業擔保、台南則偏好價金返還。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，目前建商選用預售屋履約擔保機制，官方是否有逐一查驗事實，這部份恐要畫一個問號。也就是說，即便建商選用價金返還，實務上是否名實相符仍有待商榷。

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攤開六都近年預售屋履保機制勾選比重，台北市近65%預售案選不動產開發信託、為六都最高，另超過33%選擇價金信託，還有不到2%選擇價金返還，新北市同樣以不動產開發信託占比最高、超過55%，另逾24%選擇價金信託。

而桃園市則以開發信託、價金信託以及同業擔保等三項比率相去不遠，其中開發信託將近35%、另兩類占比均超過25%。台中市則以價金信託占比最高、逾32%，也是六都占比最高，第二則是同業擔保、逾3成，台南市則是六都中同業擔保比率最高、逾57%，高雄市則以六都中價金返還比率最高、逾41%。

台北市近65%預售案選開發信託

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前「預售屋履約擔保」並非一般民眾認為的「完工交屋履約保證」，頂多只能達到透過信託，進行專款專用的資金管理，而其保護的對象，主要還是土建融的債權銀行，所以制度要保全已購民眾權益，確有很大的檢討空間。

尤其賦予同時有財務、建築、授信、信託管理的建經公司執行業務的母法「建築經理公司管理辦法」早在2003年就廢止，因此要求專業、公正的第三方有充足、完整的功能，不但需要制度性的支持還需要業務發展的成長空間。目前的履約擔保五套餐，其實是建商避重就輕的自助餐，因此主管機關正本清源的決心及努力才是保障消費者權益的關鍵。

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