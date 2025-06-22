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美軍空襲伊朗 網友炸鍋︰台股要噴、還是崩？

2025/06/22 12:12

美軍空襲伊朗核設施之舉，也讓市場揣測週一（24日）台股股市走向。（示意圖，資料照）美軍空襲伊朗核設施之舉，也讓市場揣測週一（24日）台股股市走向。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）美東時間21日宣布，美軍成功空襲伊朗3處核設施，消息一出，引發全球關注。美軍空襲伊朗核設施之舉，也讓市場揣測週一（24日）台股股市走向，對此網友看法不一，有網友認為空軍走了，週一台股將會大爆噴，但也有網友表示開戰啦，台股週一將崩盤。

綜合媒體報導，美國總統川普21日宣布，美軍空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施，並稱美國突襲伊朗3處核設施是「一次輝煌的軍事勝利」，並強調，伊朗的「關鍵核濃縮設施」已被「徹底摧毀」。

消息一出，引爆PTT網友熱烈討論，並揣測週一（24日）股市走向，有網友表示，「明天慶祝行情」、「準備要大爆噴了嗎」、「空軍走了 明天大包噴」、「噴爆 往地心那種」、「台股週一千點招待」。

但也有網友不看好，稱「週一開盤要大跌了 QQ」、「哪來的利多？！」、「大爆崩摟」、「鬼故事還有幾個 = =」等。

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