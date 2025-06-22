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美軍轟炸伊朗 比特幣聞訊閃崩至10萬866美元

2025/06/22 10:55

中東天空再起轟鳴，美國總統川普（Donald Trump）美東時間21日宣布，美軍已突襲伊朗3處核設施。（法新社）中東天空再起轟鳴，美國總統川普（Donald Trump）美東時間21日宣布，美軍已突襲伊朗3處核設施。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東天空再起轟鳴，美國總統川普（Donald Trump）美東時間21日宣布，美軍已突襲伊朗3處核設施。消息一出，比特幣聞訊一度閃崩至10萬866美元。

以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布，美軍已順利轟炸伊朗3處核設施。（圖擷取自X「The White House」）以色列與伊朗持續交戰，美國總統川普在美國時間21日晚間宣布，美軍已順利轟炸伊朗3處核設施。（圖擷取自X「The White House」）

綜合媒體報導，美國總統川普在自家社群媒體「真實社群（Truth Social）」發文指出，「美國已成功完成對伊朗3處核設施的攻擊行動，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）。所有軍機目前均已飛出伊朗領空，在主要目標福爾多投下了軍機滿載量的炸彈，所有軍機正在安全返航。向我們偉大的美國戰士們祝賀！世界上沒有其他軍隊能做到這一點，現在是追求和平的時刻了！」

川普還預告將於美東時間21日晚上10點（台灣時間22日早上10點）在白宮就美國在伊朗非常成功的軍事行動向全國發表講話。

美軍轟炸伊朗消息一出，比特幣聞訊一度閃崩至10萬866美元。其他加密貨幣也受到波及，以太幣失守2300美元，最低一度觸及2232.47美元；Solana和狗狗幣均下挫逾3%。

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