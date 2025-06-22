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特斯拉自動駕駛計程車試營運 邀請少數人參與測試

2025/06/22 09:38

特斯拉（Tesla）無人自駕計程車 （robotaxi） 預定將在本週日 （22日） 起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。特斯拉（Tesla）無人自駕計程車 （robotaxi） 預定將在本週日 （22日） 起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國電動車大廠「特斯拉（Tesla）」自動駕駛計程車（Robotaxi）預定將在週日 （22日） 起，在德州奧斯汀進行有限度的試營運。從社群媒體貼文來看，特斯拉已向部分網紅發出邀請，參與robotaxi平台的早期測試。

綜合媒體報導，根據邀請函和部分公布的條款，robotaxi早期測試階段僅限受邀用戶參與，特斯拉最初會安排約10輛配備最先進輔助駕駛系統（FSD）的Model Y SUV進行測試，運行時間為每天6點至午夜，測試範圍僅限奧斯汀某些區域，且在測試過程中，特斯拉人員將陪同乘客坐在前排乘客座位。

報導指出，外界視此次robotaxi試營運為特斯拉重要里程碑，意味特斯拉不再單靠銷售電動車為主，業務可能有更加多元化收入，包括來自robotaxi的收入。

長期看多特斯拉的韋德布希（Wedbush）證券全球技術研究主管丹尼爾艾夫斯 （Daniel Ives）表示，robotaxi 等服務將開啟特斯拉自動駕駛的「黃金年代」，並認為若果週日的robotaxi試營運表現良好，預料特斯拉明年底市值將翻倍，上看2兆美元。（約新台幣59.14兆元）。

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