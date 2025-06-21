英特爾卯起來裁員 核心優勢行銷部也外包了

英特爾行銷部門的員工已獲悉，他們的許多職位將移交給埃森哲（Accenture），埃森哲將利用人工智慧來處理傳統上由英特爾員工完成的任務。該決定是公司重組計劃的一部分，該計劃還包括裁員、自動化和精簡執行流程。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾為組織再造，裁員措施擴大，日前披露將裁減晶圓代工員工約1萬人，現在又將矛頭刺向行銷部門。根據OregonLive報導，英特爾行銷部門的員工已獲悉，他們的許多職位將移交給埃森哲（Accenture），埃森哲將利用人工智慧來處理傳統上由英特爾員工完成的任務。

該決定是公司重組計劃的一部分，該計劃還包括裁員、自動化和精簡執行流程。埃森哲是一家管理諮詢、資訊科技和業務流程外包的跨國公司。

請繼續往下閱讀...

自1991年推出「Intel Inside」並開始與終端用戶直接溝通以來，行銷部門一直是英特爾的核心優勢之一。然而，英特爾似乎準備大幅削減其以人力驅動的行銷工作，並計劃裁減大量行銷人員，因為公司相信埃森哲的人工智慧技術將更好地幫助英特爾與客戶建立聯繫。

受影響的職位數量尚未披露，但英特爾確認，這些調整將顯著改變團隊結構，最終只保留「精簡」的團隊。員工將於7月11日前獲悉是否繼續留在公司。

重組的目標之一是解放內部團隊，使其專注於策略性、創造性和高價值的項目，而不是日常職能。因此，英特爾計劃將埃森哲的人工智慧應用於行銷的各個方面，包括資訊處理、任務自動化和個人化溝通。

英特爾已承認將業務轉向埃森哲，並表示，此舉不僅有助於降低成本，還能使其能力現代化，並強化品牌。目前，使用人工智慧取代真人行銷，究竟將會如何強化品牌形象，英特爾公司尚未明確解釋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法