萬海旺春輪貨櫃爆炸起火 疑似失蹤船員遺體被沖上岸

萬海旺春輪9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸起火。（圖取自印度海岸防衛隊X帳號）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕萬海航運的「WAN HAI 503旺春輪」，9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，4名船員失聯，其中有2名台灣人。根據印媒最新披露，一具疑似失蹤船員的遺體被沖上岸邊，正在比對身分，同時印度當局也對旺春輪的船長和船員展開刑事調查。

《The New Indian Express》報導，上週二（17日）一具疑似部分腐爛的男屍被沖上阿通卡爾（Arthunkal）警方管轄的阿伊拉姆泰（Ayiramthai）附近岸邊，該男屍疑似是旺春輪的失蹤船員。

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警方稱，死者膚色白皙，體格健壯，年約50歲。屍體於當地時間17日上午6點15分左右被發現，遺體已送至阿勒皮（Alappuzha）醫學院附屬醫院太平間，等待確認身分。

另外，印度當局也對旺春輪的船長和船員展開刑事調查，科欽堡海岸（Fort Kochi Coastal）警察局局長證實，17日下午收到投訴並立案。

報導指出，科欽堡海岸警方依據印度《Bharatiya Nyaya Sanhita》刑法典，對相關人員提出多項指控，罪名涵蓋魯莽航行、危及公共航道或航海安全、疏忽處理有毒物質以及不當處置爆炸物等。

根據警方的第一份資訊報告（FIR）顯示，被告方明知船上貨櫃載有易燃物質、爆炸物和危險化學品而疏忽處理。事故導致燃油和機油洩漏入海，多個貨櫃墜入海中。報告也指出，燃燒的貨櫃釋放出有害氣體和化學物質，對漁民及海洋生態系統構成嚴重威脅。

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