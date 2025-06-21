無人載具熱潮來了！中小型工廠被看好的原因曝光

彰化市長林世賢強調，全球都在搶無人載具的市場，彰化有最佳的精密機械實力，要把握機會切入產業。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全球搶搭無人載具產業列車，今天（21日）在彰化縣鹿港鎮有場「無人機崛起」無人載具產業分析研討會，全場大爆滿。彰化市長林世賢表示，彰化縣大多是中小型工廠，擁有一流精密機械的實力，在美中貿易戰讓「非紅產業鏈」崛起，加上去中心化的分散下單與製造，這是彰化打團體戰來聯手搶單最好時機。

林世賢指出，上次4月與今天的無人載具論壇都出現報名盛況，還有人遠從其它縣市來參加，也有上市櫃業者到場聆聽，這就代表有太多的工廠與業者，都想切入無人載具的產業，拿到無人載具的訂單；只是現在搶單的作法，不再是單打獨鬥，而是必須聯合作戰，業者也同步提升本身的技術與產能，建立完整的供應鏈。

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台大無人機中心顧問、前IBM全球副總黃光彩強調，他是鹿港頂番婆人，很高興回到家鄉，台灣是第一島鏈正中間的地理位置，彰化縣擁有深厚的精密機械、五金加工與模具的底子，只要經過整合，提升產業的自動化，擁有搶單的最佳動能，讓全球看到無人載具從台灣出發。

台大無人載具研發中心主任李綱指出，美軍加速推動「複製者計畫」，要運用低成本的無人機前進印太地區部署，因此，供應鏈必須去中心化，採取分散下單與製造，也同步防止軍用市場的被壟斷。

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