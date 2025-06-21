AI教父：「日常腦力勞動者」該擔憂被取代 這類領域較安全

人工智慧可能會減少企業招聘，尤其是入門級職位的招聘。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧將在多個領域「取代所有人」！現年78歲的「人工智慧教父」傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）表示，在被人工智慧取代方面，有些領域比其他領域更安全。

辛頓因在1970年代末開始的神經網路領域的開創性工作，常被稱為人工智慧教父。他憑藉在機器學習領域的貢獻獲得2024年諾貝爾物理學獎，目前是多倫多大學電腦科學榮譽教授。

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在播客「 CEO日記」的一次採訪中，辛頓表示人工智慧有可能導致大規模失業。他說：「我認為，就日常的腦力勞動而言，人工智慧最終會取代所有人」，「日常腦力勞動」指的是白領工作。辛頓特別指出，這種取代將以「一個人和一個人工智慧助理」的形式出現，完成之前「十個人做」的工作。

然而，辛頓指出，藍領工作需要更長的時間才能被人工智慧取代。他說：「我認為，人工智慧要達到和人類一樣擅長物理操作還需要很長時間」；所以，「成為一名水管工是一個不錯的選擇。」

在訪談中，辛頓也對人工智慧將創造新工作的觀點提出了質疑，他表示，如果人工智慧將智力任務自動化，那麼留給人類可做的工作就很少。辛頓說：「你必須非常熟練才能完成人工智慧無法完成的工作。」

辛頓因在1970年代末開始的神經網路領域的開創性工作，常被稱為人工智慧教父。（路透）

人工智慧可能會減少招聘，尤其是入門級職位的招聘。創投公司SignalFire上個月發布的一份報告發現，大型科技公司已經不再像過去那樣大量招聘應屆畢業生擔任入門級職位，而人工智慧是導致招聘數量下降的一個重要原因。報告發現，Meta和Google等公司新畢業生招募比例從2023年到2024年下降了25%，到2024年僅7%。

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